Nach dem langen Feiertagswochenende zeigte sich die Wall Street am Montag zweigeteilt. Technologiewerte zogen kräftig an, während die Standardwerte unter Druck blieben. Dow dreht ins Minus Zum Handelsbeginn kletterte der Dow Jones Industrial kurz auf ein Rekordhoch von gut 52.052 Punkten, gab die anfänglichen Gewinne dann aber rasch wieder ab. Am Ende stand ein Minus von 0,3 Prozent auf 52.753 Punkte. Anders sah es bei den Tech-Indizes aus. Der Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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