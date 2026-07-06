Die Anteile von TKMS starten sehr stark in die Woche, doch den höheren Mehrwert erhalten Anlegerinnen und Anleger beim Kauf von Huntington Ingalls Industries. TKMS geht nach Mega-Auftrag steil ... Angetrieben von Medienberichten, wonach TKMS einen milliardenschweren Auftrag zum Bau von insgesamt 12 U-Booten aus Kanada erhalten habe, legt die Aktie zum Wochenauftakt zweistellig zu und sorgt so für positive Impulse auch bei den anderen deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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