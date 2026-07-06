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Der Solana-Kurs legte in nur sieben Tagen um 14 Prozent zu und durchbrach die 80-Dollar-Marke, während fast alle anderen Large Caps im selben Zeitraum deutlich weniger Boden gutmachten. Der Sprung fällt in eine Marktphase, in der der Fear-and-Greed-Index noch immer bei 21 steht und extreme Angst signalisiert. SOL handelt heute bei rund 81 Dollar, nachdem der Token Mitte Juni noch unter 66 Dollar gefallen war. Trotz der starken Wochenperformance liegt der Kurs immer noch 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Die Solana Prognose für den Juli hängt an einer einzigen Frage, die die On-Chain-Daten gerade aufwerfen. Aktive Adressen nähern sich mit fast 7 Millionen den Jahreshöchstständen, während die Transaktionen pro Sekunde steil ansteigen. Das Alpenglow-Upgrade, die größte Konsensänderung in Solanas Geschichte, läuft bereits auf Testclustern. Die Kluft zwischen Netzwerkaktivität und dem Kurs macht den Juli zum entscheidenden Monat. Dieser Artikel analysiert die Solana Prognose und zeigt, welcher Presale parallel Millionen an Kapital sammelt.

Solana Prognose zwischen Alpenglow-Upgrade und saisonaler Schwäche: Was die Daten zeigen

Die Solana Prognose startet den Juli mit einer ungewöhnlichen Divergenz zwischen Kurs und Netzwerkdaten. SOL handelt bei rund 81 Dollar, hat aber in den letzten sieben Tagen 14 Prozent zugelegt und ist damit der stärkste Large-Cap-Performer der Woche. Laut BeInCrypto nähern sich die aktiven Adressen auf der Solana-Blockchain den Jahreshöchstständen knapp unter 7 Millionen. Die Transaktionen pro Sekunde steigen auf einen Sieben-Tage-Durchschnitt von 1.100, was auf echte Nutzung und nicht nur spekulative Aktivität hindeutet. Solana-ETF-Vermögen haben die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritten, und die Zuflüsse blieben selbst während der Korrektur positiv.

Der wichtigste Katalysator für die Solana Prognose im dritten Quartal ist das Alpenglow-Upgrade. Laut CoinGabbar ist Alpenglow die größte Konsensänderung in der Geschichte von Solana und zielt darauf ab, die Transaktions-Endgültigkeit von derzeit 12 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden zu senken. Validatoren stimmten dem Upgrade im September 2025 mit 98,27 Prozent Unterstützung zu, und seit Mai 2026 läuft es auf einem Live-Testcluster. Die Mainnet-Aktivierung wird für Ende des dritten Quartals oder Anfang des vierten Quartals 2026 erwartet.

Standard Chartered sieht SOL zum Jahresende bei 250 Dollar, während Analysten bei CoinDCX eine Spanne von 70 bis 105 Dollar für 2026 nennen. Die technische Lage zeigt Widerstand am 100-Tage-Durchschnitt bei rund 82 Dollar, gefolgt vom 200-Tage-Durchschnitt bei 97 Dollar. Der Analyst Michaël van de Poppe nannte 77 Dollar als den Trigger-Level, dessen Umwandlung in Unterstützung den Weg Richtung 125 bis 130 Dollar öffnen könnte. Bei einer Schwäche unter 73 Dollar liegt die nächste Nachfragezone bei 63 Dollar. Die Solana Prognose steht und fällt damit, ob die steigende Netzwerkaktivität den Kurs mitzieht. Für Anleger, die nicht monatelang auf einen Ausbruch warten möchten, gibt es Einstiege, deren Rendite nicht vom breiteren Markt abhängt.

Pepeto: Der Presale-Handelsplatz eines ehemaligen Binance-Experten mit 10 Millionen Dollar Kapital

Während die Solana Prognose davon abhängt, ob der Kurs die 80-Dollar-Marke in eine dauerhafte Unterstützung verwandeln kann, setzen andere Projekte auf eine Struktur, die unabhängig von der Marktrichtung funktioniert. Pepeto hat genau diesen Ansatz gewählt und bereits vor dem öffentlichen Handel ein funktionierendes Ökosystem aufgebaut.

Pepeto wurde so konzipiert, dass Meme-Halter einen vollständigen Handelsplatz erhalten, der bereits ab dem Presale Erträge generiert, und nicht nur ein leeres Token, das darauf wartet, dass der Markt die Arbeit erledigt. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,0000001871 Dollar pro Token, und dieser Preis stellt die Untergrenze dar, weil das erwartete Binance-Listing den Presale dauerhaft schließen und durch den Börsenpreis ersetzen wird. Der ehemalige Binance-Experte hinter dem Projekt hat die Architektur einer der größten Plattformen im Kryptobereich in einen Meme-Token-Aufbau übertragen, und drei fertige Werkzeuge beweisen diese Erfahrung bereits.

Eine Cross-Chain-Bridge überträgt Token über Netzwerke hinweg, damit Halter stets das stärkste Handelspaar erreichen. Ein Risiko-Scorer bewertet jeden Trade, bevor das Wallet die Transaktion freigibt. SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und freigegeben, der den Handelsplatz antreibt, und gibt dem Projekt damit eine verifizierte Sicherheit, die die meisten Presale-Token ohne jede Prüfung auf den Markt bringen.

Das Angebot von 420 Billionen Token ist festgelegt und auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar, sodass jeder Halter die Verwässerungsrechnung kennt, bevor er auch nur einen Dollar einsetzt. Halter haben während des Presale 10 Millionen Dollar an Kapital gesichert, und diese Summe wuchs, während SOL 74 Prozent unter seinem Rekordhoch handelte und der Rest der Large Caps rote Zahlen schrieb. Kapital, das während eines Angst-Zyklus einen Presale gegenüber etablierten Namen bevorzugt, erzählt eine Geschichte, die der Chart allein nicht liefern kann. Die offizielle Pepeto-Website legt jede Zahl offen für jeden, der bereit ist, die Rechnung selbst durchzugehen.

Fazit

SOL bietet ein Erholungsspiel mit echter Geschwindigkeit und einem Upgrade-Pfad, der die Transaktionszeiten grundlegend verändern könnte. Aber jeder Zyklus bringt auch frühe Wallets hervor, die während der Angst eingestiegen sind und die Erträge danach eingesammelt haben. Das Listing trennt die Wallets, die bei Pepeto eingestiegen sind, von allen, die erst danach davon lesen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Handelsplatz gebaut, SolidProof hat den Code geprüft, und 10 Millionen Dollar an Kapital haben die Überzeugung bestätigt. Jetzt einzusteigen bedeutet, sich der Gruppe anzuschließen, die die nächste Erholung belohnt. Jeder Tag des Wartens bringt den Einstieg näher an den Punkt, an dem er verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund 81 Dollar mit Unterstützung bei 73 Dollar und Widerstand am 100-Tage-Durchschnitt bei 82 Dollar. Aktive Adressen nähern sich 7 Millionen, und das Alpenglow-Upgrade auf Testclustern könnte die Solana Prognose in Richtung 105 Dollar heben, wenn der Kaufdruck den 200-Tage-Durchschnitt bei 97 Dollar erreicht.

Warum fällt Pepeto unter den aktuellen Presales auf?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge für den Handel über mehrere Netzwerke, einen Risiko-Scorer für die Bewertung jedes Trades und ein vollständiges SolidProof-Audit, das den Code vor dem Presale-Start geprüft hat. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt mit einem erwarteten Listing. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind alle Informationen zum Projekt einsehbar.