DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - DAX erneut mit Rekordhoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der DAX verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 25.818 Punkte, nachdem er im Verlauf ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte. Der deutlich erholte deutsche Sentix-Konjunkturindex hellte die Stimmung nicht auf; er lag nach wie vor im negativen Bereich. Auch die US-Konjunkturdaten am Nachmittag lieferten keinen Impuls. Der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe ist im Juni auf 54,0 Punkte gefallen von 54,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten hier einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Der Unterindex für die Beschäftigung legte dagegen auf 51,2 (Vormonat: 47,9) zu.

Die Rotation heraus aus Halbleiteraktien ebbte am Nachmittag ab. Die Aktien konnten ihre zwischenzeitlichen Verluste größtenteils wieder aufholen, drehten teilweise sogar ins Plus. Teilnehmer verwiesen auf die kräftig anziehenden Kurse an der Nasdaq. Infineon schlossen deutlich erholt vom Tagestief mit einem Minus von 0,2 Prozent. Für die Aixtron-Aktie ging es nach zwischenzeitlichen Verlusten schließlich um 1,5 Prozent nach oben.

Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Der Ölpreis der Sorte Brent tendierte knapp über der Marke von 72 Dollar je Barrel nach der Ankündigung der Opec, die Fördermenge erneut zu erhöhen. Die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag vergangener Woche und niedrigere Energiepreise dürften Anleger dazu veranlassen, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Fed zurückzuschrauben, erklärte das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam von UOB.

Für die Aktie von TKMS ging um 11,1 Prozent steil nach oben. Das Marineschiffbauunternehmen hat einem Medienbericht zufolge den Zuschlag der kanadischen Regierung für den Bau von U-Booten für die Marine erhalten. Kanadas Premierminister Mark Carney werde die Entscheidung noch im Laufe des Tages vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in der Türkei bekanntgeben, schreibt die kanadische Zeitung Globe and Mail unter Berufung auf informierte Kreise.

Die Aktien von Continental fielen trotz der Ankündigung einer Sonderdividende aus dem Verkauf der Sparte Contitech um 2,2 Prozent. Die Ausschüttung von rund 2,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre liege zwar im höheren Bereich, jedoch belastete eine Abstufung von Kepler auf "Hold" nach "Buy" die Stimmung.

Auch andere Aktien wurden angesichts der Ruhe zum Wochenstart durch Umstufungen und Analystenkommentare bewegt. Schott Pharma sprangen um 7,2 Prozent nach oben dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auto1 legten um 1,8 Prozent zu, nachdem sich Goldman Sachs erneut positiv geäußert hat.

Bei Nemetschek ging es um 4,5 Prozent nach oben, nachdem sie von der Deutschen Bank mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen worden sind. Merck KGaA schlossen mit einem Minus von 2 Prozent. Hier wurde die Kaufempfehlung von HSBC zurückgezogen.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.818 +0,1 5,5 DAX-Future 25.966 +0,1 5,1 XDAX 25.825 +0,1 5,1 MDAX 33.291 +0,9 8,8 TecDAX 3.913 +0,3 8,0 SDAX 18.539 -0,0 7,9 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 126,51 -15,0 *gerundet ===

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July 06, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

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