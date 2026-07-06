Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge bringt große Veränderungen mit sich - und stellt Vermittlerinnen und Vermittler vor neue Herausforderungen. Im Gespräch erklärt Herr Wirth vom AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung, welche Risiken, Chancen und offenen Fragen die Branche bis 2027 beschäftigen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was passiert mit bestehenden Riester-Verträgen und wie können Vermittler ihre Kundinnen und Kunden in der Übergangsphase bestmöglich begleiten? ?? Themen im Video: - Chancen und Risiken der neuen Vorsorgereform - Warum bestehende Riester-Verträge besondere Aufmerksamkeit benötigen - Gefahr von Fehlentscheidungen durch einfache digitale Abschlusswege - Warum persönliche Beratung bei langfristigen Vorsorgeverträgen wichtiger bleibt - Welche Rolle Vermittler künftig übernehmen - Wie Kunden frühzeitig informiert werden können - Bestehende Verträge prüfen: Weiterführen, wechseln oder neue Lösungen nutzen? - Warum Weiterbildung und Kundenkommunikation jetzt entscheidend sind. Die zentrale Botschaft: Bei langfristiger Altersvorsorge zählt nicht nur ein schneller Abschluss - sondern eine individuelle Beratung, die Kunden langfristig begleitet. Altersvorsorge RiesterRente Vorsorgereform Finanzberatung Versicherungsvermittlung AfW Finanzberater Rentenplanung PrivateVorsorge Investment Beratung Finanzmarkt Vermittler Deutschland InterviewQuelle: Mein Geld TV
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