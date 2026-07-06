Mit der geplanten Einführung des Altersvorsorge-Depots steht die private Altersvorsorge vor einem Wandel. Doch welche Rolle wird dieses neue Instrument tatsächlich spielen? Wird es die gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge ergänzen - und welche Bedeutung hat dabei die Beratung durch Vermittler? Im Gespräch erklärt Frau Ludwig, Aktuarin und Produktverantwortliche bei Comparit, welche Chancen das Altersvorsorge-Depot bietet und warum eine ganzheitliche Vorsorgeberatung weiterhin unverzichtbar bleibt. ?? Themen im Video: - Was kann das neue Altersvorsorge-Depot leisten? - Unterschiede zur bisherigen Riester-Förderung - Neue Möglichkeiten für Selbstständige und verschiedene Zielgruppen - Flexibilität durch Investmentlösungen, Versicherungen und unterschiedliche Garantieformen - Warum das Altersvorsorge-Depot keine alleinige Lösung für die Rentenlücke ist - Zusammenspiel von gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge - Entwicklung eines Vorsorgefinders zur Unterstützung von Maklern - Warum bestehende Riester-Verträge individuell geprüft werden müssen - Chancen und Grenzen von Neobrokern bei langfristiger Altersvorsorge - Bedeutung persönlicher Beratung bei komplexen Vorsorgeentscheidungen Die zentrale Botschaft: Das Altersvorsorge-Depot kann ein wichtiger Baustein sein - ersetzt aber nicht die individuelle Analyse der gesamten Vorsorgesituation. Altersvorsorge AltersvorsorgeDepot RiesterRente Rentenplanung PrivateVorsorge Finanzberatung Versicherungsmakler Investment Vorsorgeberatung Comparit Finanzmarkt Rente Altersvorsorge2027 Interview Deutschland

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