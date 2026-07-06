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Dow Jones News
06.07.2026 19:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Dow mit Rekordhoch - Halbleiteraktien erholt

DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Dow mit Rekordhoch - Halbleiteraktien erholt

DOW JONES--Nach dem langen Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag zeigt sich die Wall Street zu Wochenbeginn mit einer mehrheitlich positiven Tendenz. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 52.876 Punkte, nachdem er zur Eröffnung bei 53.053 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. Für den S&P-500 geht es dagegen um 0,7 Prozent nach oben, und die Nasdaq-Indizes gewinnen bis zu 1,6 Prozent. Letztere erholen sich damit von den kräftigen Gewinnmitnahmen am Donnerstag.

Das Ausbleiben neuer Störfeuer in Form von schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten kommt der Stimmung ebenso zugute wie die nach dem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag nun zumindest etwas gedämpfte Erwartung einer US-Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt bei 4,48 Prozent.

Der US-Dollar legt moderat zu - für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben. Damit kommt es zu einer leichten Erholung, nachdem der Greenback mit dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag unter Druck geraten war. Dieser hat die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung durch die Fed reduziert.

Die Ölpreise treten auf der Stelle. Ein Barrel der Sorte WTI notiert knapp über der Marke von 72 Dollar. Die Preise verharren damit weitgehend auf dem zuletzt deutlich niedrigeren Niveau, das mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran über das Ausloten einer Friedensvereinbarung erreicht wurde. Tendenziell für leichten Druck auf die Preise sorgt überdies, dass die Opec+ beschlossen hat, die Produktion den fünften Monat in Folge zu erhöhen, wenn auch nur leicht.

Der Goldpreis gibt dagegen einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Die Feinunze reduziert sich um 0,8 Prozent auf 4.144 Dollar. Die Aussicht auf eine möglicherweise erst später kommende Zinserhöhung der US-Notenbank hatte das zinslose Edelmetall zuletzt angetrieben.

Bei den US-Konjunkturdaten waren die Blicke vor allem auf den ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni gerichtet. Dieser verzeichnete gegenüber dem Vormonat einen etwas deutlicheren Rückgang als erwartet und fiel auf 54,0 Punkte von 54,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Der Unterindex für die Beschäftigung legte dagegen auf 51,2 (Vormonat: 47,9) zu.

Der Einkaufsmanagerindex Service für den Juni ist in zweiter Lesung zwar leicht gestiegen, blieb aber knapp unter der Erwartung des Marktes. Insgesamt haben die Daten aber keine größeren Reaktionen ausgelöst.

Mit Blick auf die Erholung bei Technologieaktien, insbesondere aus dem Halbleitersektor, weisen Marktteilnehmer auf die am Dienstag anstehenden Zweitquartalszahlen von Samsung Electronics hin. Für Bewegung könnte anschließend am 10. Juli die Zweitnotierung des koreanischen Chip-Riesen SK Hynix an der Nasdaq sorgen. Das Unternehmen platziert Aktien in Form sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) mit einem geplanten Volumen von mehr als 28 Milliarden Dollar. Das könnte zu größeren Umschichtungen innerhalb der Branchenwerte führen.

Derweil wird bereits am morgigen Dienstag die SpaceX-Aktie auch in den Nasdaq-100 aufgenommen, nachdem das Papier des Raumfahrt- und KI-Unternehmens bereits mit dem Börsengang in den breiteren Nasdaq-Composite gekommen war. Der Kurs fällt um 0,2 Prozent.

Im Halbleitersegment geht es für Micron um 3,3 Prozent nach oben, für AMD um 8,6 Prozent und für Intel um 3,2 Prozent. Comcast verlieren dagegen 0,7 Prozent mit der Neuigkeit, dass die Tochter Sky das TV-Geschäft des britischen Senders ITV für rund 2 Milliarden Dollar kauft.

Broadcom (+4%) und Apple (+1,2%) werden ihre Chip-Liefervereinbarung erneut verlängern. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass der Chiphersteller eine Reihe maßgeschneiderter Chips auf Siliziumbasis für den iPhone-Hersteller entwickeln und liefern wird, die in dessen gesamtem Portfolio zum Einsatz kommen sollen. Die Bedingungen der Verlängerung wurden nicht bekannt gegeben. Die Unternehmen hatten ihre mehrjährige, milliardenschwere Vereinbarung bereits 2023 erneuert. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.876,07  -0,1   -24,00    52.900,07 
S&P-500         7.536,02  +0,7   +52,78    7.483,24 
NASDAQ Comp      26.178,28  +1,3  +345,61    25.832,67 
NASDAQ 100       29.798,25  +1,6  +469,04    29.329,21 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,13 -0,00    4,14      4,10 
5 Jahre           4,22 -0,00    4,23      4,19 
10 Jahre          4,48 +0,00    4,49      4,45 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00 
EUR/USD          1,1429  -0,1  -0,0006     1,1435   1,1441 
EUR/JPY          185,47  +0,5   0,9400     184,53  184,5400 
EUR/CHF          0,9211  +0,3   0,0029     0,9187   0,9189 
EUR/GBP          0,8545  -0,3  -0,0021     0,8566   0,8565 
USD/JPY          162,25  +0,6   0,8800     161,37  161,2800 
GBP/USD          1,3369  +0,1   0,0018     1,3351   1,3357 
USD/CNY          6,7958  +0,2   0,0161     6,7797   6,7797 
USD/CNH          6,7955  +0,2   0,0114     6,7841   6,7838 
AUS/USD          0,6944  +0,1   0,0004      0,694   0,6934 
Bitcoin/USD      63.604,25  +1,5   906,29    62.697,96 62.128,67 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,47  -0,3   -0,22      68,69 
Brent/ICE         72,12  0,0    0,00      72,12 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.143,69  -0,8   -31,69    4.175,38 
Silber           61,62  -1,3   -0,78      62,40 
Platin         1.623,19  -0,9   -14,78    1.637,97 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

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July 06, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

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