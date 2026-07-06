© Foto: Unsplash19,8 Milliarden US-Dollar flossen im ersten Quartal in Rüstungs-Start-ups. Doch je heißer der Hype, desto brutaler wird die Frage nach den echten Gewinnern.Verteidigungstechnologie ist im Silicon Valley vom Tabu zum heißesten Investmentthema geworden. Was vor wenigen Jahren noch als moralisch heikel galt, zieht heute Milliarden an. Fortune berichtet unter Berufung auf PitchBook, dass Risikokapitalgeber im ersten Quartal 2026 in 262 Deals eine Rekordsumme von 19,8 Milliarden US-Dollar in Defense-Tech-Unternehmen, also Unternehmen aus Verteidigungstechnologie, Drohnenabwehr, KI, Sensorik und militärischer Software, investierten. Anfang 2024 waren es noch 5,7 Milliarden US-Dollar. Der …
Enthaltene Werte: US30303M1027,US69608A1088,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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