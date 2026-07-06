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Ethereum hat zum ersten Mal in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen. Diese Krypto News markiert ein Novum, das es bei keiner anderen großen Kryptowährung in dieser Form zuvor gab. ETH notiert am 5. Juli 2026 bei rund 1.766 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Ein Short Squeeze am 3. Juli liquidierte bearische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb den Kurs in einer Woche um mehr als zehn Prozent nach oben. BlackRocks neuer Staking-ETF ETHB zog an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Gleichzeitig senkte Citi sein 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Die Ethereum Foundation stakte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar, ein klares Vertrauenssignal vom eigenen Team. Diese Krypto News steht damit zwischen extremer Angst und frischem institutionellem Aufbau. Und ein Presale hat in genau dieser Phase leise über 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen.

Ethereum in den Krypto News: Drei rote Quartale, ein Short Squeeze und BlackRocks Staking-ETF

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Am 3. Juli löste ein Short Squeeze Liquidierungen von 281 Millionen Dollar aus, als bearische Händler ihre Positionen zwangsweise schließen mussten. ETH stieg daraufhin von rund 1.547 Dollar auf über 1.766 Dollar innerhalb weniger Tage. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 drückten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung und trieben frisches Kapital zurück in den Kryptomarkt.

BlackRocks neuer Staking-ETF ETHB zog laut Krypto-Magazin am ersten Handelstag am 3. Juli 100 Millionen Dollar an Mittelzuflüssen an und gibt rund 3 Prozent Rendite an Anleger weiter. Die Ethereum Foundation stakte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar über Lido Finance, ein Schritt, der Vertrauen vom eigenen Team mitten in extremer Angst signalisiert. Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und verwies auf die 529 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen im Juni. Die Börsenbestände fielen auf historische Tiefstände, was bedeutet, dass weniger Coins zum sofortigen Verkauf bereitstehen.

Die aktiven Ethereum-Adressen sind seit Februar von 795.000 auf rund 420.000 gefallen, ein Rückgang von 46 Prozent, der auf nachlassendes Engagement hindeutet. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 2.341 Dollar im bullischen Szenario, doch selbst dieses Ziel liefert vom aktuellen Kurs aus lediglich 49 Prozent. Am 1. Juli startete Ethereum Institutional, eine neue Organisation mit über 500 bestehenden Bankbeziehungen, und signalisierte langfristiges Vertrauen in die Krypto News rund um Ethereum.

Der Widerstand bei 1.800 Dollar bleibt die erste technische Hürde für eine Erholung. Wer in diesen Krypto News höhere Multiplikatoren sucht als ein Rabatt von 65 Prozent auf das Allzeithoch bieten kann, richtet den Blick auf Einstiege, die vor dem Börsenstart liegen.

Pepeto: Gebührenfreier Handel über PepetoSwap und Risikoscorer vor dem erwarteten Binance-Listing

Wochen wie diese zeigen in jeder Phase der Krypto News, dass das Timing den Unterschied zwischen Beobachten und Ergebnis ausmacht. Pepeto bietet genau das Fenster, das sich vor einem Börsenstart öffnet und danach nicht wiederkehrt.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit eingebauten Funktionen, die ein ehemaliger Binance-Experte entwickelt hat, der Börseninfrastruktur auf professionellem Niveau für einen Token gebaut hat, den der breite Markt noch nicht bemerkt hat. Die meisten Halter erfahren von Projekten erst, wenn die Bewegung vorbei ist, doch dieses Netzwerk betreibt PepetoSwap für gebührenfreie Tauschvorgänge und einen Risikoscorer, der jeden Vertrag bewertet, bevor eine Position eröffnet wird. Das Werkzeugset umfasst PepetoSwap für Soforttausch ohne Kosten, eine Cross-Chain-Bridge für kostenlose Übertragung zwischen Blockchains und den Risikoscorer für Vertragssicherheitsbewertungen.

PepetoSwap ist das Werkzeug, das die Erfahrung auf der offiziellen Pepeto-Website prägt. Halter führen Tauschvorgänge aus, ohne eine einzige Gebühr zu zahlen, sodass jeder investierte Dollar vollständig in der Position bleibt. Der Risikoscorer durchsucht Verträge nach Honeypots, Eigentümerfallen und betrügerischem Code, den eine oberflächliche Recherche nie aufdeckt.

Der ehemalige Binance-Experte hat dieses Netzwerk auf einer von SolidProof geprüften Codebasis aufgebaut, wobei die gesamte Codebasis vor der Eröffnung des Presales auditiert und verifiziert wurde, damit Anleger wissen, dass jeder Vertrag eine unabhängige Sicherheitsprüfung bestanden hat. Das Tokenangebot von 420 Billionen entspricht dem Modell, mit dem der Pepe-Mitgründer 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges Produkt erreichte.

Der Presale hat über 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die bei einem festen Einstieg von 0,0000001871 Dollar vor dem erwarteten Binance-Listing positioniert sind. Sobald das Listing den Handel eröffnet, verschwindet der Presale-Preis endgültig. Kapital fließt weiterhin ein, während der Großteil des Marktes auf Erlaubnis wartet, und genau diese Lücke entscheidet in jeder Phase der Krypto News über das Ergebnis.

Fazit

Ethereum steht in diesen Krypto News zwischen historischer Schwäche und frischem institutionellem Aufbau. Pepeto gibt Haltern die Werkzeuge, um kostenlos zu handeln und jeden Vertrag vor dem Einsatz von Kapital zu prüfen. Der originale Pepe-Coin erreichte vom Presale-Niveau eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar. Dasselbe Muster zeichnet sich ab, und die über 10 Millionen Dollar, die in diesen Presale während der Angstphase fließen, sind das Signal, das frühe Pepe-Halter wiedererkennen würden. Den Pepeto-Presale jetzt zu nutzen bedeutet, auf dieses Signal zu reagieren, bevor das erwartete Binance-Listing den Zugang beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Ethereum im Juli 2026?

Ethereum schloss erstmals drei Quartale in Folge im Minus und notiert bei rund 1.766 Dollar. BlackRocks neuer ETHB-ETF zog am ersten Tag 100 Millionen Dollar an, während Citi sein Kursziel auf 2.240 Dollar senkte und die Krypto News zwischen Angst und institutionellem Aufbau gespalten bleiben.

Was ist Pepeto und warum fließt Kapital in den Presale?

Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Plattform entwickelt, und SolidProof hat die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, was Wallets einen geprüften Einstieg bietet, während andere auf bessere Krypto News warten. Alle Details zum Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.