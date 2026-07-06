Es handelt sich hierbei um eine strategische Akquisition von Vermögenswerten, die proprietäre Software und geistiges Eigentum der Quantistry GmbH umfasst, einem Pionier auf dem Gebiet der cloud-nativen, KI-gestützten Chemikalien- und Materialsimulation

Durch die Integration der fortschrittlichen Simulationsplattform von Quantistry mit der führenden Quantencomputer-Hardware von IQM wird IQM eine End-to-End-Entwicklungsplattform für quanten-klassische Anwendungen und Algorithmusbibliotheken bereitstellen, basierend auf einer benutzerfreundlichen, nativen KI-Rechenumgebung

Die Transaktion sichert eine kritische Enterprise-Software-Ebene, die die Anwendungs-Roadmap von IQM beschleunigt und es Industrieunternehmen ermöglicht, unterstützt durch eine zuverlässige, langfristige Quanten-Roadmap, Proof-of-Concepts für Quantenanwendungen zu entwickeln und diese im Laufe der Zeit zu skalieren

Sie stärkt zudem die Fähigkeit von IQM, seine Domain-Expertise in bestimmten Branchenvertikalen zu vertiefen

Das für Quantenchemie und maschinelles Lernen zuständige Entwicklerteam von Quantistry wird zu IQM wechseln und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, die Beziehungen zu führenden Industrieunternehmen in ganz Europa und weltweit zu vertiefen

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen"), ein Weltmarktführer für Full-Stack-Supraleiter-Quantencomputer, hat ausgewählte Vermögenswerte der Quantistry GmbH übernommen, einem in Berlin ansässigen Entwickler einer cloud-nativen Simulations-Workflow-Plattform für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Chemie-, Werkstoff- und Pharmaindustrie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260706795761/de/

IQM Quantum Computers Acquires Assets of Quantistry GmbH to bridge the gap between Quantum Algorithms and Solutions for Industrial Enterprises

Die erworbenen Vermögenswerte umfassen proprietäre Softwareanwendungen, Algorithmen und geistiges Eigentum. IQM wird außerdem das Kernteam von Quantistry aus den Bereichen Technik, Quantenchemie und Softwareentwicklung übernehmen, um eine nahtlose Kontinuität und eine rasche Integration der Plattform zu gewährleisten.

Die Transaktion wurde kürzlich abgeschlossen, parallel zur Fusion von IQM mit der Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ), wodurch IQM zum ersten börsennotierten Quantencomputer-Unternehmen aus Europa wurde.

Im Rahmen dieser Transaktion werden die innovative Anwendungssoftwareplattform, die Algorithmus-Simulationsbibliotheken und die benutzerfreundliche Machine-Learning-Ebene von Quantistry in die Hardware-Infrastruktur von IQM integriert. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Full-Stack-Lösung, die entwickelt wurde, um die industrielle Forschung und Entwicklung in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Materialwissenschaften und Pharmazie zu beschleunigen.

"Eine tatsächliche Kommerzialisierung von Quantencomputern bedarf mehr als nur leistungsstarker Hardware. Es muss eine Brücke zwischen Hardware, Software und realen industriellen Anwendungen geschlagen werden. Die Übernahme der Software-Assets von Quantistry baut diese Brücke", so Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. "Wir beschleunigen durch die Übernahme unsere Softwareentwicklung auf kapitaleffiziente Weise und holen uns ein technisches Team an Bord, dessen Expertise uns bei der Bereitstellung von über die Cloud zugänglichen Simulationslösungen für Unternehmenskunden unterstützen wird. Genau diese Art von Schritten bringen uns schneller ans Ziel."

Durch die Übernahme ist IQM gut positioniert, um aktiv mit einer Reihe herausragender Branchenführer zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen plant die Übertragung und den Ausbau dieser Unternehmensbeziehungen unter der Marke IQM und bietet seinen Kunden ein Kontinuum aus klassischer Simulation, KI-gestützter Optimierung und Quantenbeschleunigung mit einem klaren Weg, ihre Systeme kontinuierlich zu aktualisieren, ihre Abläufe zu optimieren und ihren eigenen Kunden innovative, zukunftsweisende Lösungen bereitzustellen. Das ist Production Quantum in der Praxis: Unternehmen greifen nicht nur auf einen Quantencomputer zu, sie besitzen und betreiben ihn und wachsen gemeinsam mit ihm.

Dr. Marcel Quennet, Mitbegründer und CEO von Quantistry, sagte: "Unsere Kräfte mit IQM Quantum Computers zu bündeln, ist ein bedeutendes neues Kapitel für unsere Technologie und die Branche. Die weltweit führende Quantenhardware-Infrastruktur von IQM und das tiefe institutionelle Vertrauen sind die ideale Ausgangsbasis zur Skalierung unserer Simulationsplattform. Gemeinsam werden wir F&E-Teams in die Lage versetzen, komplexe molekulare und physikalische Eigenschaften mit bisher unerreichter Geschwindigkeit zu modellieren und so schneller denn je von der theoretischen Simulation zu marktreifen Materialinnovationen zu gelangen."

Quantistry hat sich als innovative Kraft etabliert, indem das Unternehmen eine intuitive Cloud-Plattform entwickelt hat, die Quantenmechanik, chemische Simulationen und Hochleistungsrechnen nutzt. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal der Technologie von Quantistry ist die proprietäre Machine-Learning- (ML) und Künstliche-Intelligenz- (KI) Ebene, dank der auch Nutzer ohne fundierte Fachkenntnisse in Quanteninformatik oder chemischer Simulation chemische Verbindungen nach Bedarf präzise erstellen und simulieren können.

Dieses Framework bestimmt automatisch die effizientesten Rechenpfade und leitet komplexe Workflows nahtlos über klassische HPC-Infrastrukturen, native KI-Rechenumgebungen und Quanten-Backends.

Die Software von Quantistry wird direkt mit den Quantencomputern von IQM verbunden werden. Industriekunden können innerhalb des IQM-Ökosystems einen Proof-of-Concept erstellen und ihn später mit der Weiterentwicklung der Hardware skalieren, ohne die Plattform wechseln oder von vorne beginnen zu müssen.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht den Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält wichtige Niederlassungen in München. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Über Quantistry GmbH

Quantistry ist ein führender Anbieter von Cloud-nativer Simulationssoftware für Chemikalien und Werkstoffe. Durch die Kombination von High-Performance-Computing (HPC), quantenchemischen Algorithmen und einem intelligenten Framework für maschinelles Lernen vereinfacht und beschleunigt Quantistry die Entdeckung von Werkstoffen der nächsten Generation. Die Plattform des Unternehmens kommt in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Energiespeicherung und der Pharmaindustrie zum Einsatz und unterstützt F&E-Teams bei der schnelleren und besser vorhersehbaren Entwicklung innovativer Lösungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260706795761/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Michael Bruce

PR Manager

press@iqm.tech

Ansprechpartner für Investoren:

Blair Robertson

Vice President, Strategy Corporate Development

Investor Relations Officer

investors@iqm.tech