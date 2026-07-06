BÖRSE HEUTE: Donald Trump gibt das Tempo am Markt vor

Die Börse Heute präsentiert sich zu Wochenbeginn überwiegend freundlich. An den US-Börsen dominieren Kursgewinne, während Europas Aktienmärkte ein gemischtes, aber insgesamt stabiles Bild zeigen. Anleger richten ihren Blick weiterhin auf die Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Verteidigungsausgaben, Unternehmensnachrichten sowie wichtige Konjunkturdaten. Parallel bleiben geopolitische Schlagzeilen zwar präsent, sorgen bislang jedoch kaum für nachhaltige Verunsicherung an den Finanzmärkten. Die Börse Aktuell wird stattdessen vor allem von Unternehmensmeldungen und der Aussicht auf steigende Investitionen geprägt.

Börse Aktuell USA: KI-Aktien und Technologiewerte treiben den Markt

Zum Wochenauftakt notieren die großen US-Indizes im Plus. Die Futures auf den S&P 500 gewinnen rund 0,5%, während auch Nasdaq und Dow Jones freundlich tendieren. US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zur Ukraine und zum Iran zwar für neue geopolitische Schlagzeilen. Einerseits erklärte er, der Krieg in der Ukraine sei einer Lösung näher als vielfach angenommen. Andererseits verschärfte er den Ton gegenüber dem Iran und kündigte Konsequenzen an, falls keine Einigung erzielt werde. Die Finanzmärkte reagieren darauf bislang jedoch gelassen. Sinkende Ölpreise und steigende Kurse europäischer Rüstungsunternehmen sprechen dafür, dass Anleger derzeit keine unmittelbare Eskalation einpreisen.

Unternehmensnachrichten aus den USA

Mehrere Technologiewerte stehen im Mittelpunkt:

Apple und Broadcom legen nach der Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft bis 2031 zu. Gemeinsam sollen neue ASIC-Chips für Apple entwickelt werden.

und legen nach der Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft bis 2031 zu. Gemeinsam sollen neue ASIC-Chips für Apple entwickelt werden. Dell Technologies gewinnt zwischen 3% und 4%, nachdem Donald Trump den Konzernchef öffentlich gelobt und zum Kauf von Dell-Produkten aufgerufen hatte.

gewinnt zwischen 3% und 4%, nachdem Donald Trump den Konzernchef öffentlich gelobt und zum Kauf von Dell-Produkten aufgerufen hatte. IREN und TeraWulf profitieren von neuen Kooperationen mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Während IREN an einem neuen Rechenzentrum beteiligt ist, stellt TeraWulf langfristig Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung.

und profitieren von neuen Kooperationen mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Während IREN an einem neuen Rechenzentrum beteiligt ist, stellt TeraWulf langfristig Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung. Blue Owl Capital steigt nach dem Erwerb einer Beteiligung am NBA-Team Cleveland Cavaliers um rund 4%.

steigt nach dem Erwerb einer Beteiligung am NBA-Team Cleveland Cavaliers um rund 4%. MicroStrategy veröffentlichte neue regulatorische Unterlagen. Demnach setzt das Unternehmen seine Bitcoin-Verkäufe fort. Gleichzeitig belaufen sich die nicht realisierten Verluste inzwischen auf rund 8,32 Milliarden US-Dollar.

veröffentlichte neue regulatorische Unterlagen. Demnach setzt das Unternehmen seine Bitcoin-Verkäufe fort. Gleichzeitig belaufen sich die nicht realisierten Verluste inzwischen auf rund 8,32 Milliarden US-Dollar. Für Diskussionen sorgte zudem ein Bericht von SemiAnalysis über mögliche Verzögerungen beim Nvidia-"Kyber"-Serverrack. Nvidia dementierte die Spekulationen gegenüber Bloomberg.

US-Konjunkturdaten bleiben solide

Die neuesten Wirtschaftsdaten zeichnen ein stabiles Bild der US-Wirtschaft:

Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg auf 51,2 Punkte und lag damit leicht unter der Erwartung von 51,4 Punkten, aber über dem Vormonatswert von 50,7 Punkten.

und lag damit leicht unter der Erwartung von 51,4 Punkten, aber über dem Vormonatswert von 50,7 Punkten. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor erreichte 54 Punkte und verfehlte den Konsens von 54,2 Punkten nur knapp.

Die Daten bestätigen weiterhin eine robuste Entwicklung der US-Wirtschaft, ohne unmittelbaren Druck auf die Geldpolitik der Federal Reserve auszuüben.

Europa: Verteidigungswerte und Technologie im Fokus

Die europäischen Börsen entwickeln sich uneinheitlich. Besonders freundlich zeigen sich die Märkte in Großbritannien und Italien, deren Leitindizes um rund 0,2% zulegen. Unterstützung erhält die Stimmung zusätzlich aus Deutschland. Das Bundeskabinett verabschiedete Teile des Haushaltsentwurfs für 2027, der deutlich höhere Investitionen vorsieht. Besonders Verteidigungsausgaben und Infrastrukturinvestitionen sollen auf Rekordniveau steigen.

Rüstungsaktien profitieren von NATO-Aussagen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte auf einer Konferenz, dass die Nachfrage nach europäischer Verteidigungstechnik außergewöhnlich hoch bleibe und die Auftragsbücher der Unternehmen stark gefüllt seien.

Davon profitieren unter anderem:

Leonardo

Saab

Hensoldt

Rheinmetall

Thales

Indra

Dassault Aviation

Safran

Die Aktien legen überwiegend zwischen 2% und 4% zu.

Auch ASML gewinnt mehr als 4%, nachdem mehrere Investmentbanken ihre positiven Einschätzungen für den Halbleitersektor bekräftigten. Im Luftfahrtsektor setzt sich die Übernahmefantasie fort. Die Gespräche zwischen easyJet und CastleLake schreiten voran. Das erhöhte Angebot von 690 Pence je Aktie lässt die Aktie zeitweise um fast 10% steigen.

Devisenmarkt: Pfund gefragt, Yen unter Druck

Am Devisenmarkt gehört der japanische Yen zu den schwächsten Hauptwährungen. Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Abwertungsdruck struktureller Natur ist und selbst mögliche Interventionen der Bank of Japan den Trend kaum nachhaltig stoppen werden. Der Yen verliert rund 0,5% gegenüber den wichtigsten Währungen. Das britische Pfund entwickelt sich dagegen freundlich und steigt gegenüber den großen Währungen um etwa 0,3% bis 0,5%.

Rohstoffe: Kakao und Kaffee explodieren

Für besonders starke Bewegungen sorgt heute der Rohstoffmarkt. Die Futures auf Kakao und Kaffee steigen jeweils um mehr als 10%. Ursache sind außergewöhnlich starke Regenfälle in Westafrika, die Straßen unpassierbar machen und den Export erheblich beeinträchtigen. Das Wetterphänomen El Niño verschärft die Situation zusätzlich und sorgt für Angebotsengpässe.

Kryptowährungen: Bitcoin erholt sich

An den Kryptomärkten verläuft der Handel zunächst schwach. Auslöser waren die neuen Veröffentlichungen von MicroStrategy. Im weiteren Handelsverlauf hellte sich die Stimmung jedoch deutlich auf. Unterstützt durch Aussagen von Donald Trump konnten die Kryptowährungen ihre Verluste vollständig aufholen. Bitcoin notiert zuletzt wieder rund 1% im Plus und handelt oberhalb von 63.000 US-Dollar.

Experten Fazit: Börse Heute bleibt von KI und Rüstungswerten geprägt

Die Börse Heute zeigt sich insgesamt freundlich. Vor allem Technologieunternehmen mit KI-Bezug sowie europäische Verteidigungswerte stehen im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Gleichzeitig bleiben die Konjunkturdaten robust, während geopolitische Risiken derzeit nur begrenzten Einfluss auf die Märkte haben.

Für die Börse Aktuell dürfte in den kommenden Tagen entscheidend sein, ob die positive Entwicklung bei Technologiewerten anhält und weitere Unternehmensnachrichten neue Impulse liefern.

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FAQ zur Börse Heute

Warum steigen die Börsen heute?

Positive Unternehmensnachrichten aus dem Technologiesektor, robuste US-Konjunkturdaten sowie steigende Verteidigungsausgaben in Europa sorgen für eine insgesamt freundliche Marktstimmung.

Welche Aktien stehen heute im Fokus?

Zu den wichtigsten Werten gehören Apple, Broadcom, Dell, ASML, Rheinmetall, Leonardo, Saab sowie TeraWulf und IREN.

Warum steigen Kakao- und Kaffeepreise so stark?

Starke Regenfälle in Westafrika beeinträchtigen den Export der Rohstoffe. Dadurch sinkt das Angebot am Weltmarkt und die Preise steigen deutlich.

Warum konnte sich Bitcoin erholen?

Nach anfänglichem Druck durch neue MicroStrategy-Meldungen verbesserte sich die Stimmung durch positive Aussagen von Donald Trump, wodurch Bitcoin wieder über 63.000 US-Dollar anstieg.

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