Der Sommer bringt an den Finanzmärkten keine Ruhe. Statt eines klassischen Sommerlochs geben geopolitische Risiken, Ölpreis, Zinsen und der KI-Boom den Takt an, wie Robert Halver bei wO TV erklärt.Laut Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, hat sich die Lage nach dem jüngsten Ölpreisschock jedoch deutlich entspannt. Sinkende Energiepreise dürften den Inflationsdruck weiter verringern und damit den Spielraum der US-Notenbank vergrößern. Gleichzeitig würden günstigere Energiekosten Unternehmen entlasten und die Konjunktur stützen. Auch die gesunkenen Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen seien ein positives Signal für Aktien, da festverzinsliche Anlagen an Attraktivität …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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