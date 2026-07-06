Cardano Kurs steigt 31 % in einer Woche und überholt Chainlink - doch wie weit reicht die Erholung?

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ADA sprang am 5. Juli um 9 % auf $0,19 und kletterte damit auf Rang 13 im gesamten Marktranking. Der wöchentliche Zugewinn von 31 % übertrifft sowohl Ethereum als auch Solana deutlich. Whale-Wallets mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot in nur vier Tagen auf 38,13 %. Gleichzeitig sanken die täglichen Transaktionen auf rund 17.400, den niedrigsten Stand seit 45 Tagen. Diese Kluft zwischen wachsender Akkumulation und fallender Netzwerkaktivität wirft die Frage auf, ob der Cardano Kurs seine Gewinne halten kann. Am 6. Juli startet das RealFi-Phase-1-Testnet, das brachliegendes Stablecoin-Kapital auf der Chain aktivieren soll. Ab dem 9. August öffnet sich das Fenster für eine mögliche Spot-ETF-Prüfung durch die SEC. Der Cardano Kurs steht damit an einem technischen Wendepunkt mit klaren Widerstandsmarken über dem aktuellen Niveau. Dieser Artikel ordnet die Daten ein und stellt ein Presale-Projekt vor, das einen Einstieg vor dem ersten Börsenhandel ermöglicht.

Cardano Kurs springt nach 40 % Juni-Verlust zurück - Wale akkumulieren, Netzwerknutzung sinkt

Der Cardano Kurs fiel im Juni um fast 40 % und erreichte am 30. Juni einen Tiefstand bei $0,145. Der Verkaufsdruck kam unter anderem durch rekordhohe Bitcoin-ETF-Abflüsse von insgesamt $4,5 Milliarden im vergangenen Monat. Kapital floss verstärkt in KI-Aktien, was den gesamten Kryptomarkt unter Druck setzte. Am 2. Juli drehte die Stimmung, als Spot-Bitcoin-ETFs laut CoinDesk Zuflüsse von $221 Millionen an einem einzigen Tag verbuchten. ADA reagierte mit einem Sprung über $0,19 und einem wöchentlichen Zugewinn von 31 %, der laut CoinGecko alle großen Layer-1-Plattformen übertraf.

Whale-Wallets mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen ADA hoben ihren Anteil am Gesamtangebot von 37,66 % auf 38,13 % in nur vier Tagen. Die Zahl großer Wallets mit Ausgaben über eine Million ADA erreichte am 24. Juni ein 45-Tage-Hoch. Gleichzeitig sank die Netzwerknutzung auf ein beachtliches Tief. Die täglichen Transaktionen fielen auf rund 17.400, den niedrigsten Wert seit 45 Tagen. Smart-Contract-Transaktionen brachen auf etwa 4.250 ein, weit entfernt vom Hoch bei 26.000 Anfang Juni. Dieser Widerspruch zwischen Whale-Akkumulation und schwindender On-Chain-Aktivität prägt die aktuelle Diskussion um den Cardano Kurs.

Am 6. Juli startet laut CoinMarketCap das RealFi-Phase-1-Testnet, das brachliegendes Stablecoin-Kapital auf der Chain aktivieren soll. Der van-Rossem-Hardfork könnte bis zum 23. Juli ratifiziert werden und bringt Plutus-Leistungsverbesserungen mit sich. Ab dem 9. August wird ADA für eine Spot-ETF-Prüfung berechtigt, nachdem CME-Futures seit Februar 2026 gehandelt werden. Laut Changelly liegt der Widerstand bei $0,18 nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, während ein Rückfall unter $0,14 das Abwärtsrisiko bis $0,12 vergrößert. Wer als großer Halter bei diesen Kursen einsteigt, kennt den Wert einer frühen Position, und genau dieses Prinzip gilt für ein Projekt, das den Einstieg noch vor dem ersten Börsenhandel ermöglicht.

Pepeto bietet den Presale-Einstieg, den ein Cardano-Kurs-Trade nicht liefern kann

Die Erholung des Cardano Kurs belohnt die Halter, die den schlimmsten Monat des Jahres durchgestanden haben, doch der prozentuale Gewinn bleibt auf dem Niveau eines bereits gelisteten Tokens begrenzt. Ein Projekt, das den Einstieg vor dem Börsenhandel ermöglicht, folgt einem grundlegend anderen Rechenmodell.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat mit PepetoSwap eine Plattform für direkte Token-Swaps entwickelt, die einen integrierten Risiko-Bewerter enthält, der Verträge vor der Ausführung eines Handels prüft. SolidProof hat den gesamten Code überprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass die Sicherheit aller Verträge von einer unabhängigen Prüfstelle bestätigt wurde. Das Projekt hat bisher $10 Millionen an Presale-Kapital eingesammelt, bei einem Tokenpreis von $0,0000001871 und einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Der Cardano Kurs liegt weiterhin mehr als 90 % unter seinem Allzeithoch von $3,10, und der Weg zurück erfordert Jahre an anhaltendem Kaufdruck über einen gesamten Marktzyklus hinweg.

Pepeto stellt eine einzige Entscheidung vor das erwartete Listing, und die Wallets, die diese Wahl zum Presale-Preis treffen, positionieren sich für den Moment, in dem der erste Börsenkurs erscheint. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass der Presale weiterhin aktiv ist. Das Tempo, mit dem Kapital einfließt, zeigt, was der Kursrückgang bereits signalisiert hat, nämlich dass erfahrene Investoren am schnellsten handeln, wenn die Angst am größten ist.

Jeder Großinvestor, der bei diesen Tiefs ADA kauft, versteht den Wert eines Einstiegs, bevor die breite Masse zurückkehrt. Pepeto bietet dieses Prinzip in einer Phase an, die ADA nicht mehr liefern kann, nämlich in der Phase vor dem Börsenpreis. Der erwartete Binance-Listingstart ist das Ereignis, auf das sich jede Presale-Position ausrichtet, und die $10 Millionen an eingesammeltem Kapital zeigen, dass die ersten Wallets ihre Entscheidung bereits getroffen haben.

Fazit

Der Cardano Kurs bewegt sich zwischen Erholungshoffnung und technischen Widerständen, die jede Aufwärtsbewegung bremsen können. Wer in diesem Umfeld nach einem früheren Einstieg sucht, findet bei Pepeto eine Presale-Phase, die vor dem Börsenstart endet. $10 Millionen an Presale-Kapital zeigen, dass Wallets sich bereits positioniert haben, bevor das erwartete Binance-Listing den Preis festlegt. Ein Erholungstrade auf einem Token, der vor Jahren gelistet wurde, kann nicht liefern, was ein Presale-Einstieg in dem Moment freisetzt, in dem der Börsenhandel beginnt. Die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, treffen die gleiche Art von Entscheidung, die frühe ADA-Halter vor ihrem ersten Börsenkurs getroffen haben. Diese Phase endet, sobald das Listing den Preis für jeden neuen Käufer neu festlegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den Cardano Kurs im Juli 2026?

ADA stieg um 31 % in einer Woche, getrieben durch Whale-Akkumulation auf 38,13 % des Gesamtangebots, das bevorstehende RealFi-Testnet und die Aussicht auf eine Spot-ETF-Prüfung ab August. Der Widerstand liegt bei $0,18 nahe dem 50-Tage-Durchschnitt.

Was unterscheidet Pepeto von einem Cardano-Kurs-Trade?

ADA bietet eine Erholung auf einem bereits gelisteten Token. Pepeto bietet einen Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing, bei dem der erste Börsenkurs den Presale-Preis ablöst. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Presale und den integrierten Tools wie PepetoSwap.