Microsoft setzt den viel zitierten Rotstift an. Der Konzern aus Redmond im Bundesstaat Washington streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiel-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. Microsoft hatte bereits nach der rund 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospielkonzerns Activision Blizzard Ende 2023 Tausende Jobs gekürzt.US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs in dem Bereich weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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