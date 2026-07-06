NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar zur Schlussglocke eine Rekordmarke, blieb aber deutlich hinter dem Technologie-Index zurück.

Der Dow schloss 0,29 Prozent höher bei 53.055,91 Zählern. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten nur knapp darüber. Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,26 Prozent auf 29.697,87 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 7.537,43 Punkte./bek/he

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