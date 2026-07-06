Ethereum Prognose: ETH fällt 64 Prozent unter das Allzeithoch, doch ein technisches Signal deutet auf eine Trendwende

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ETH notiert 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025, und der RSI steht bei 29 nahe der überverkauften Zone. Die Ethereum Prognose für Juli 2026 spaltet Analysten zwischen Bodenbildung und weiterem Abstieg. Der Token hat drei aufeinanderfolgende rote Quartale verzeichnet, ein historisches Novum in seiner gesamten Handelsgeschichte. Der 20-Tage-EMA bei 1.708 Dollar ist die erste Hürde, die für eine technische Erholung überwunden werden muss. Die Ethereum Foundation hat 54 Mitarbeiter entlassen und ihr Budget für 2026 um 40 Prozent gekürzt, was gemischte Signale für die Entwicklungskapazität sendet. Gleichzeitig startete am 1. Juli Ethereum Institutional als gemeinnützige Organisation, die den institutionellen Zugang zum Netzwerk fördern soll. ETH-ETFs brachen ihre neuntägige Abflussserie mit 44 Millionen Dollar an Zuflüssen in zwei Tagen. Dieser Artikel prüft die technischen Niveaus und die Fundamentaldaten hinter der Ethereum Prognose. Er untersucht auch, wohin Kapital fließt, während ETH-Halter auf eine Richtungsentscheidung warten.

Ethereum Prognose: RSI nahe der überverkauften Zone trifft auf institutionelle Aufbauarbeit

ETH notiert am 5. Juli bei rund 1.776 Dollar, ein Plus von 12,91 Prozent innerhalb einer Woche, aber weiterhin unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der 20-Tage-EMA bei 1.708 Dollar bildet den ersten Widerstand, den der Kurs für eine Erholung überwinden muss. Der 50-Tage-EMA liegt bei 1.865 Dollar und markiert die nächste technische Hürde auf dem Weg nach oben. Der RSI steht bei 29,30 und signalisiert überverkaufte Bedingungen mit schwachem Kaufdruck im kurzfristigen Bereich. Auf der Unterseite bleibt die 1.500-Dollar-Zone die entscheidende Unterstützung, deren Verlust die Ethereum Prognose Richtung 1.400 Dollar schwächen würde.

ETH schloss laut BeInCrypto drei Quartale in Folge im Minus, der schlimmste Lauf in der Geschichte des Tokens. Die aktiven Adressen fielen von 795.000 im Februar auf rund 420.000, ein Rückgang von 46 Prozent laut Glassnode-Daten. Die Ethereum Foundation entließ 54 Mitarbeiter und kürzte das Budget 2026 um 40 Prozent im Rahmen einer großen Umstrukturierung.

Trotz dieser Einschnitte startete am 1. Juli Ethereum Institutional, eine gemeinnützige Organisation unter Joe Lubins Führung. Ondo Finance tokenisierte am 3. Juli den BlackRock S&P 500 ETF auf der Ethereum-Blockchain laut MEXC. Ethereum hostet rund 180 Milliarden Dollar an Stablecoins und etwa zwei Drittel aller tokenisierten Real-World-Assets weltweit. Die Ethereum Prognose wird durch diese institutionellen Schritte gestützt, auch wenn der Kurs noch keinen klaren Aufwärtstrend zeigt.

ETH-ETFs brachen ihre neuntägige Abflussserie mit 44 Millionen Dollar an Zuflüssen in zwei Tagen. Analysten erwarten den ETH-Kurs für Juli zwischen 1.747 und 2.758 Dollar. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 10.000 Dollar oder höher. Ein schwacher Juni-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 statt 115.000 neuen Stellen gab ETH Auftrieb. Während ETH-Halter auf die Überwindung des 20-Tage-EMA warten, eröffnet die Ethereum Prognose auch den Blick auf Presale-Einstiege mit festem Preis und klarem Listing-Ziel.

Pepeto liefert eine gebührenfreie Handelsplattform, eine Bridge zwischen Chains und einen Risk-Scorer vor dem erwarteten Binance-Listing

Der aktuelle ETH-Ausblick zeigt einen Markt, in dem der Abstand zwischen aktuellem Kurs und früherem Hoch das Vertrauen vieler Halter belastet. In solchen Phasen bewegen sich Wallets verstärkt zu Presale-Projekten, bei denen der Einstiegspreis feststeht und die Werkzeuge bereits funktionieren.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto als vollständige Handelsplattform entwickelt, bei der jeder Swap null Gebühren kostet. PepetoSwap wickelt Token-Trades über verschiedene Chains ab, ohne Haltern eine einzige Gebühr zu berechnen, und eine eigene Bridge bewegt Vermögenswerte von einem Netzwerk zum anderen, damit nichts auf einer einzelnen Chain gefangen bleibt. Der Presale hat 10 Millionen Dollar von Wallets gesichert, die ihre Positionen aufbauten, während der ETH-Kurs weiter fiel. Pepeto wird zu einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar gehandelt, und dieser Preis endet an dem Tag, an dem das erwartete Binance-Listing eröffnet.

Ein SolidProof-Audit hat das gesamte Token-Angebot von 420 Billionen Einheiten verifiziert. SolidProof hat dabei den vollständigen Code der Plattform geprüft und die Sicherheit jeder Vertragsfunktion bestätigt, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. PepetoSwap ist bereits im Einsatz, die Bridge wickelt Cross-Chain-Transfers ab, und ein Risk-Scorer bewertet jeden Trade vor der Ausführung.

Pepeto steht bei einem Bruchteil eines Cents, während der Listing-Tag noch bevorsteht. Die Wallets, die PEPE zum Presale-Einstieg fanden, erzielten Ergebnisse, die ihre Portfolios grundlegend veränderten, und derselbe PEPE-Mitgründer hat Pepeto mit funktionalen Produkten aufgebaut, die PEPE nie enthielt. Auf pepetocoin.com sind alle Werkzeuge und Audit-Details auf einer Seite einsehbar. Halter nutzen die Plattform bereits, während das Presale-Fenster noch offen ist. Das täglich einfließende Kapital bestätigt, dass ernsthaftes Geld erkennt, wohin das Listing den aktuellen Einstieg verschieben wird. Der Presale-Preis bleibt nur so lange bestehen, bis der Markt am Listing-Tag den neuen Kurs bestimmt.

Fazit

Jeder Zyklus bringt Wallets hervor, die einstiegen, als die Charts am schlechtesten aussahen, und Ergebnisse erzielten, als die Erholung kam. Die Ethereum Prognose bei extremer Angst zeigt genau das Umfeld, das in der Vergangenheit frühe Käufer belohnte. Das Listing trennt die Wallets im Pepeto-Presale von allen, die danach davon lesen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Werkzeuge gebaut, SolidProof hat das Angebot bestätigt, und 10 Millionen Dollar Presale-Kapital beweisen, dass die Überzeugung real ist. Der Einstieg heute platziert Halter auf derselben Seite wie die frühen Käufer jedes vorherigen Zyklus. Pepetocoin.com ist der Ort, an dem dieser Zugang noch besteht.

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FAQ

Wo steht die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose sieht ETH bei rund 1.776 Dollar, 64 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Der RSI bei 29 deutet auf überverkaufte Bedingungen hin. Analysten sehen den Juli-Kurs zwischen 1.747 und 2.758 Dollar, wobei die Überwindung des 20-Tage-EMA bei 1.708 Dollar der erste Schritt zu einer Erholung wäre.

Was ist Pepeto?

Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto als gebührenfreie Handelsplattform mit PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk-Scorer entwickelt. Das Projekt hat im Presale 10 Millionen Dollar gesichert, und alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.