Klarna (NYSE: KLAR), die globale Digitalbank und Anbieterin flexibler Zahlungslösungen, hat beim Utah Department of Financial Institutions und bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Anträge zur Gründung der Klarna Bank USA eingereicht, einer geplanten Industrial Bank mit Banklizenz des US-Bundesstaats Utah.

Klarna ist in Europa seit 2017 als lizenzierte Bank tätig und betreut US-Kunden über bewährte Partnerbanken. Seit 2019 hat Klarna Amerikanern Zugang zu verantwortungsvoller Kreditvergabe im Umfang von mehr als 91,3 Milliarden US-Dollar ermöglicht und ihnen dadurch im Vergleich zu revolvierenden Kreditkartensalden mehr als 5,1 Milliarden US-Dollar an Zinsen erspart. Heute wird Klara von jährlich 30 Millionen US-Amerikanern genutzt, und Hunderttausende Händler setzen auf Klarna, um ihr Geschäft auszubauen.

"Banking beruht auf Vertrauen", so Sebastian Siemiatkowski, Mitgründer und CEO von Klarna. "Wir haben in den USA selbst erlebt, wie groß der Wunsch nach einem faireren und transparenteren Ansatz ist. Eine eigene Banklizenz ist für uns der logische nächste Schritt: Sie gibt Kunden Tools an die Hand, um verantwortungsvoll Kredite aufzunehmen und finanzielles Vertrauen aufzubauen, und bringt zugleich mehr Wettbewerb, Innovation und Auswahl für Verbraucher und Händler."

Im Falle einer Genehmigung wäre die Klarna Bank USA eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Klarna Inc., mit Banklizenz in Utah und Einlagensicherung durch die FDIC sowie einem eigenen unabhängigen Board of Directors, eigener Unternehmensführung und eigenen internen Kontrollen. Die Lizenz würde es Klarna ermöglichen, seine bestehenden Bankgeschäfte selbst zu erbringen, die Zuverlässigkeit in den Bereichen Zahlungen, Sparprodukte, Kreditangebote und Händlerdienstleistungen zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Für Verbraucher entsteht dadurch eine andere Art von Bank: transparent, sicher und frei von versteckten Gebühren, mit digitalen Tools und klassischen Bankprodukten an einem Ort.

Gary Harding wurde zum President und CEO der Klarna Bank USA ernannt. Harding bringt mehr als zehn Jahre Führungserfahrung auf C-Level im US-Finanzsektor mit. Er war Chairman und CEO der Milestone Bank sowie President und CEO der Prime Alliance Bank.

Klarna wird während des gesamten Antragsverfahrens eng mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Dies steht im Einklang mit dem langjährigen Engagement des Unternehmens für den Dialog mit Regulierungsbehörden, um Amerikanern ein modernes, transparentes Bankerlebnis zu bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht in unverhältnismäßiger Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen einsehen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzerinnen und -Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kundinnen und Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Mehr als eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

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