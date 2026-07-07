Wolfgang Schmidt bringt umfassende Fachkenntnisse im Bereich Governance mit, während Planet seine KI-gestützten Lösungen ausbaut und seine hochmoderne Satellitenfertigungsanlage in Berlin errichtet

Planet Labs Germany, ein führender Anbieter von täglichen Daten und Erkenntnissen zu Veränderungen auf der Erde, gab heute die Ernennung von Wolfgang Schmidt, ehemaliger Bundesminister für Sonderaufgaben und Leiter des Bundeskanzleramts, zum Mitglied seines europäischen Beirats bekannt. Er tritt dem Beirat zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, da Planet seine Präsenz in Europa ausbaut und Pläne für eine neue Satellitenfertigungsanlage in Berlin vorantreibt, was die wachsende Rolle Deutschlands im europäischen "New-Space"-Ökosystem sowie das langfristige Engagement von Planet in der Region untermauert. Die Berliner Anlage wird als Planet's europäisches Zentrum für fortschrittliche Satellitenfertigung dienen.

Wolfgang Schmidts umfassende Kenntnisse der deutschen, europäischen und internationalen politischen Landschaft sowie seine langjährige Tätigkeit in Führungspositionen werden Planet bei seiner Expansion auf dem gesamten Kontinent unterstützen. Neben seiner Rolle als Leiter des Bundeskanzleramts war Wolfgang Schmidt auch für die Nachrichtendienste auf Bundesebene in Deutschland verantwortlich.

"Es ist uns eine Ehre, Wolfgang Schmidt in unserem europäischen Beirat willkommen zu heißen gerade in einer Zeit, in der Planet in Europa eine bedeutende operative Dynamik entfaltet", sagte Will Marshall, Mitbegründer und CEO von Planet. "Wolfgangs direkte Unterstützung bei der Förderung unserer von Deutschland getragenen Partnerschaft mit der Ukraine, seine Erfahrung an der Spitze des Bundeskanzleramts sowie seine fundierte Expertise in der europäischen Politikgestaltung und in internationalen Angelegenheiten werden von unschätzbarem Wert sein, insbesondere angesichts des Ausbaus unserer Fertigung in Deutschland, der unser tiefes Engagement für Deutschland und Europa unterstreicht."

Martin Polak, Geschäftsführer von Planet Labs Deutschland, fügte hinzu: "Berlin entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt für die Aktivitäten von Planet in Europa. Unsere Investition in den Satellitenbau spiegelt unser langfristiges Engagement für die wachsende Rolle Deutschlands im 'New-Space'-Ökosystem und für die Stärkung der industriellen Kapazitäten Europas im Bereich der Erdbeobachtung wider."

"Die Fähigkeit von Planet, täglich objektive Einblicke in unsere sich wandelnde Welt zu liefern, hat das Unternehmen zu einer unverzichtbaren Plattform für die globale Sicherheit gemacht, wie ich während meiner Zeit in der Regierung anhand der Arbeit von Planet in der Ukraine aus erster Hand erleben konnte", sagte Wolfgang Schmidt. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Führungsteam das langfristige Engagement und die Zusammenarbeit von Planet mit Institutionen und Partnern in Deutschland und ganz Europa im Sinne von mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen."

Der Europäische Beirat spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der strategischen Expansion von Planet in Europa, bei der Erfüllung der Bedürfnisse seines wachsenden europäischen Kundenstamms und bei der Orientierung in der sich wandelnden europäischen Politiklandschaft. Wolfgang Schmidt ergänzt die derzeitigen Mitglieder des Europäischen Beirats: Carl Bildt, Co-Vorsitzender des European Council on Foreign Relations und ehemaliger Ministerpräsident von Schweden; Dr. Neelie Kroes, ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission; David Miliband, CEO des International Rescue Committee (IRC) und ehemaliger Außenminister des Vereinigten Königreichs; Oleksii Reznikov, ehemaliger Verteidigungsminister der Ukraine; sowie Dr. Thomas Zurbuchen, Direktor der ETH Zürich und ehemaliger Leiter der Wissenschaftsabteilung der NASA.

Erfahren Sie mehr über die Mission und die Mitglieder des Europäischen Beirats.

Über Planet

Die Planet Labs Germany GmbH ist Teil der Planet-Gruppe und hat ihren Sitz in der europäischen Zentrale von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit globalem Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, täglich aktualisierten Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Das 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründete Unternehmen entwirft, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte von Bildsatelliten. Planet liefert missionskritische Daten, fundierte Erkenntnisse und Softwarelösungen an Kunden, zu denen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden zählen, und ermöglicht es den Nutzern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern zu gewinnen. Planet Labs PBC ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das an der New Yorker Börse unter dem Kürzel PL notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn oder schauen Sie sich die HBO-Serie Wild Wild Space an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" über Planet im Sinne der Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die strategischen Partnerschaften von Planet und das zukünftige Wachstum von Planet in neuen und bestehenden Märkten. Solche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten Schätzungen, Annahmen, Einschätzungen und Unsicherheiten. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Planet detailliert beschrieben. Planet übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260706285656/de/

Contacts:

Planet Presse

Rachel Cassells

press@planet.com

Planet Investorenbeziehungen

Cleo Palmer-Poroner

ir@planet.com