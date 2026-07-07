XRP Prognose Juli 2026: ETF-Zuflüsse halten seit acht Wochen - was fehlt für den Ausbruch?

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Seit acht Wochen in Folge verzeichnen die sieben Spot-XRP-ETFs in den Vereinigten Staaten Nettozuflüsse, und die kumulierten Mittel haben mittlerweile rund 1,47 Milliarden Dollar erreicht. XRP notiert bei etwa 1,15 Dollar, hat in einer Woche fast 11 Prozent zugelegt, liegt aber immer noch rund 68 Prozent unter seinem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Die Börsenabflüsse haben sich innerhalb weniger Tage verdreifacht, von 40,7 Millionen auf rund 123 Millionen XRP, was darauf hindeutet, dass Käufer gezielt Angebot von den Handelsplätzen abziehen. Ripples RLUSD-Stablecoin hat seine Chain-Verteilung gedreht, mit 810 Millionen Dollar jetzt auf dem XRP Ledger im Vergleich zu 756 Millionen auf Ethereum. Die Abstimmung über den CLARITY Act im vollen Senat wird für Ende Juli oder Anfang August erwartet und könnte XRP dauerhaft als Rohstoff klassifizieren. Trotz all dieser positiven Entwicklungen kämpft der Token weiterhin mit dem hartnäckigen Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Analysten sehen in der Kombination aus ETF-Zuflüssen und regulatorischer Klarheit den entscheidenden Test für die XRP Prognose. Dieser Artikel analysiert, was die aktuellen Daten für die XRP Prognose in den kommenden Wochen bedeuten könnten. Und warum ein Presale-Projekt mit funktionierenden Werkzeugen Anleger anzieht, die einen noch früheren Einstiegspunkt als den aktuellen XRP-Kurs suchen.

XRP Prognose im Spannungsfeld zwischen ETF-Milliarden, CLARITY Act und Widerstandszonen

Sieben Spot-XRP-ETFs handeln in den USA mit einem verwalteten Vermögen von rund einer Milliarde Dollar und kumulierten Nettozuflüssen von etwa 1,47 Milliarden Dollar seit dem Start Ende 2025. Allein in der Woche zum 26. Juni flossen 22,99 Millionen Dollar in die Fonds, die achte positive Woche in ununterbrochener Folge. Dieser stetige Kapitalfluss schafft eine strukturelle Nachfrage, die die XRP Prognose dauerhaft von der Kaufseite stützt. Die Börsenabflüsse haben sich laut BeInCrypto-Daten von 40,7 auf rund 123 Millionen XRP verdreifacht, was darauf hindeutet, dass Käufer gezielt Angebot von den Handelsplätzen in eigene Wallets abziehen. Wenn Spot-Zuflüsse und institutionelle Käufe in dieselbe Richtung zeigen, wird der Kurschart zum alles entscheidenden Faktor.

Ripples RLUSD-Stablecoin hat seine Chain-Verteilung gedreht und signalisiert damit wachsende On-Chain-Aktivität auf dem XRP Ledger selbst. Laut CoinDCX liegen jetzt 810 Millionen Dollar auf dem XRP Ledger gegenüber 756 Millionen Dollar auf Ethereum, eine Verschiebung zugunsten des eigenen Netzwerks. Der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als digitalen Rohstoff klassifizieren würde, passierte den Senate Banking Committee im Mai mit einer 15-zu-9-Abstimmung. Standard Chartered hat sein Jahresend-Kursziel für XRP von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, was immer noch über 140 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Laut Changelly liegt der prognostizierte Durchschnittspreis für Juli 2026 bei 1,17 Dollar, mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar. Die erste technische Hürde auf dem Chart ist das 0,382-Fibonacci-Level bei 1,18 Dollar, darüber liegt der 20-Perioden-EMA bei rund 1,22 Dollar.

Das FOMC-Meeting am 28. Juli und der Zeitplan des CLARITY Act sind die beiden größten Ereignisse, die die XRP Prognose vor dem August verschieben könnten. Wenn die ETF-Zuflüsse anhalten und der breitere Kryptomarkt sich stabilisiert, sehen Analysten einen möglichen Weg in Richtung 1,30 bis 1,50 Dollar bis zum Sommerende. Doch während Institutionen über ETFs in XRP einsteigen und auf moderate Gewinne über Monate setzen, richten andere Anleger den Blick auf Projekte, deren Listing noch bevorsteht. Dort ist der Einstieg noch am niedrigsten, und die Dynamik des einströmenden Presale-Kapitals erzählt eine eigene, unabhängige Geschichte.

Pepeto: Meme-Coin-Netzwerk mit Risk Scorer, gebührenfreiem Handel und erwartetem Binance-Listing

Während die ETF-Zuflüsse bei XRP wachsen und die XRP Prognose zunehmend institutionelle Aufmerksamkeit auf sich zieht, richten Privatanleger ihren Blick auf ein Projekt, das bereits vor dem Listing arbeitet. Pepeto zeigt, was möglich ist, wenn ein Presale-Token seine Versprechen einlöst, bevor die erste Börse den Preis bestimmt und der freie Markt übernimmt.

Pepeto ist ein Presale-Meme-Coin, der unter der Aufsicht eines ehemaligen Binance-Experten steht und bereits echte Werkzeuge und echtes Kapital vor seinem Börsendebüt aufgebaut hat. Das Projekt basiert auf PepetoSwap, einem gebührenfreien Netzwerk, auf dem Inhaber Token handeln können, ohne die hohen Gebühren zu zahlen, die auf den meisten anderen Plattformen anfallen. Damit öffnet Pepeto frühen Käufern den Zugang zu Handels- und Tauschfunktionen, die die meisten anderen Presale-Token vor einem Listing nie anbieten.

Der integrierte Risk Scorer bewertet bereits die Vertragssicherheit neuer Token-Listings und kennzeichnet schwache Verträge sowie risikoreiche Token, bevor sie auf der Plattform live gehen. Das gibt Inhabern eine Schutzschicht, die die meisten Meme-Coins auf keinem anderen Netzwerk jemals bieten können. Das eingesammelte Kapital bestätigt die Überzeugung der Anleger. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar eingesammelt, und SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert, was die Sicherheit des vollständigen Codegerüsts von Anfang an belegt.

Ein ehemaliger Binance-Experte, dessen Erfahrung auf der Börsenseite die Gestaltung von PepetoSwap geprägt hat, leitet das Team hinter dem Projekt. Der Mitgründer des originalen PEPE-Tokens, der es mit null Produkten und demselben Gesamtangebot von 420 Billionen auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar gebracht hat, steht hinter dem Vorhaben. Mit einem erwarteten Binance-Listing, das näher rückt, und einem Presale-Preis, der sich seit der ersten Phase nicht bewegt hat, sehen viele in Pepeto die Art von Einstieg, bei der die Überzeugung des bereits investierten Kapitals die ganze Geschichte erzählt. Wallet-Daten und der vollständige Presale-Fortschritt sind auf der offiziellen Pepeto-Website jederzeit einsehbar.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an den ETF-Zuflüssen und daran, ob der CLARITY Act die Senatsabstimmung erreicht, und XRP bei 1,15 Dollar zielt selbst im besten Fall auf eine Verdopplung über viele Monate. Pepeto zum Presale-Preis bewegt sich in einer völlig anderen Rechnung, in der ein einzelnes Listing-Ereignis ein Vielfaches vom aktuellen Einstieg bringen kann. Diese 10 Millionen Dollar sind nicht zufällig während drei roter Quartale eingeflossen, und wer jetzt einsteigt, schließt sich dem an, was das Kapital bereits bestätigt hat. Large-Cap-Inhaber, die über zwölf Monate auf eine Verdopplung warten, werden die Art von Chance nicht sehen, die Presale-Käufer in diesem Moment sichern. Dieser Abstand wird nur deutlicher, sobald das Listing öffnet und der Einstieg sich für den Rest des Zyklus schließt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Live-Zahlen für jeden, der vor dem Listing einsteigen will.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie fällt die XRP Prognose für das zweite Halbjahr 2026 aus?

Die meisten Prognosemodelle sehen XRP zwischen 1,07 und 2,80 Dollar bis Ende 2026, abhängig von den ETF-Zuflüssen, dem Fortschritt des CLARITY Act im Senat und der allgemeinen Richtung des Kryptomarktes insgesamt.

Was ist Pepeto und warum zieht es Kapital an?

Pepeto ist ein Presale-Meme-Coin mit einem gebührenfreien Handelsnetzwerk namens PepetoSwap und einem integrierten Risk Scorer, der Smart Contracts auf Sicherheitsrisiken prüft, bevor neue Token gelistet werden. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt.