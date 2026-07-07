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Bitcoin-ETFs zogen am 2. Juli 221,7 Millionen Dollar an neuem Kapital an und beendeten damit eine zehntägige Abflussserie, die 2,73 Milliarden Dollar aus den Fonds gezogen hatte. Der Juni ging als der schlechteste Monat seit dem Start der Spot-ETFs in die Bücher ein, mit Gesamtabflüssen von 4,5 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoverluste trotzdem auf 5,4 Milliarden Dollar. BTC erholte sich von einem 21-Monats-Tief nahe 58.000 Dollar und kletterte am 4. Juli über 62.500 Dollar. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen senkten die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung. Die Krypto News drehen sich jetzt um die Frage, ob ein einziger positiver Tag ausreicht, um die Monate der Abflüsse zu beenden. XRP stieg auf 1,15 Dollar und verbuchte ein Wochenplus von knapp elf Prozent. Dieser Artikel ordnet die ETF-Wende ein und zeigt, was die Daten für den Markt bedeuten. Er untersucht auch, wohin frühes Kapital fließt, während die großen Fonds noch um Stabilität ringen.

Krypto News: Bitcoin-ETFs beenden Abflussserie, aber 5,4 Milliarden Dollar fehlen weiterhin

Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten am 2. Juli Nettozuflüsse von 221,72 Millionen Dollar und brachen damit die längste Abflussserie seit Jahresbeginn. Fidelitys FBTC führte den Tag mit 166 Millionen Dollar an und machte drei Viertel des gesamten Zuflusses aus. ARK Invests ARKB steuerte weitere 91,8 Millionen Dollar bei, während VanEcks HODL 4,4 Millionen Dollar beifügte. BlackRocks iShares Bitcoin Trust blieb das einzige Produkt mit Abflüssen und verlor 40,4 Millionen Dollar am selben Tag. Die Krypto News der vergangenen zehn Tage hatten nur von Verlusten berichtet.

Der Juni war der schlechteste Monat in der Geschichte der Bitcoin-ETFs mit 4,5 Milliarden Dollar an Abflüssen. Seit Jahresbeginn stehen die Nettoverluste bei 5,4 Milliarden Dollar, und die positive Sitzung holte davon gerade vier Prozent zurück. BTC fiel am 1. Juli unter 58.000 Dollar auf ein 21-Monats-Tief, bevor der Kurs am 2. Juli über 62.500 Dollar zurückkehrte. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste eine breite Short-Auflösung aus. Das Ergebnis senkte die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve.

XRP kletterte auf 1,15 Dollar und verbuchte ein Wochenplus von 10,8 Prozent, während XRP-ETFs die achte positive Woche in Folge verzeichneten. Glassnode-Daten zeigen, dass langfristige Bitcoin-Halter nach einer Verteilungsphase wieder akkumulieren. Analysten ordnen die Abflussperiode als Repositionierung ein, nicht als Ablehnung von Bitcoin als Anlageklasse. Der nächste Test steht am 28. und 29. Juli an, wenn die Federal Reserve erneut tagt und über den Zinskurs entscheidet. Die Krypto News signalisieren eine Pause im Verkaufsdruck, aber 5,4 Milliarden Dollar an verlorenem Kapital zurückzubauen braucht mehr als einen einzigen Zufluss, und in dieser Lücke formen sich anderswo die nächsten Einstiege.

Pepeto sammelt 10 Millionen Dollar, während die Märkte noch auf Richtung warten

Während institutionelles Kapital darüber debattiert, ob es in Large Caps zurückkehren soll, stapelt sich im Hintergrund bereits eine andere Art von Einstieg. Die Frage, die ETF-Investoren nicht beantworten können, ist die nach dem nächsten Vervielfacher, und diese Frage führt über die Milliardenfonds hinaus.

Pepeto hat bereits 10 Millionen Dollar eingesammelt, und die Wallets der frühesten Runden sitzen auf Positionen, die der aktuelle Large-Cap-Bounce nicht bieten kann. Der Grund ist einfach: Die Produkte hinter Pepeto gingen live, während die Börsen noch Abflusszahlen meldeten. Im Vergleich zu Token, die Funktionen erst nach dem Listing versprechen, können Pepeto-Halter PepetoSwap schon jetzt nutzen. Auf diesem gebührenfreien Netzwerk wird jeder Trade ohne Kosten ausgeführt, und der Risk-Scorer prüft die Vertragssicherheit, bevor Kapital bewegt wird.

Wenn frisches Kapital von BTC in kleinere Token mit echten Produkten rotiert, sammeln die Projekte mit funktionierenden Tools die Zuflüsse ein, die leere Versprechen verpassen. Pepeto wurde unter der Leitung eines ehemaligen Binance-Experten entwickelt und verbindet über eine Cross-Chain-Brücke verschiedene Blockchain-Netzwerke. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jeder Einstieg auf auditiertem Boden steht.

Der Presale-Preis spiegelt die Bedingungen der Frühphase wider und nicht das, was das Listing verlangen wird. Bei 0,0000001871 Dollar sitzt jeder heutige Einstieg auf dem größtmöglichen Abstand zum Börsenpreis. Die Pepeto-Website zeigt den Kapitalzähler täglich steigen. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token ist vollständig auf der Chain verifiziert. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor dem Handelsstart und sichert den Abstand, der nach dem Listing nicht mehr existiert. In einem Markt, in dem die Krypto News zwischen Angst und Erholung schwanken, ist dieser Presale-Abstand die eigentliche Rendite.

Fazit

Die Krypto News zeichnen das Bild einer Erholung aus einem tiefen Loch, und die Wallets bei Pepeto sitzen auf der breitesten Distanz zum erwarteten Börsenpreis. Frühe Halter von Coins, die sich als generationelle Chancen herausstellten, kauften für wenig Geld, als alle anderen Angst hatten, und wünschten sich danach, sie hätten mehr gekauft. Dieses Muster formt sich um Pepeto, mit einem ehemaligen Binance-Experten hinter den Tools und dem Pepe-Mitgründer hinter der Marke. Der Presale-Einstieg könnte die nächste Version dieser Geschichte schreiben. Die Krypto News zeigen Erholung, aber die größten Vervielfacher formen sich vor dem Börsenstart. Das Fenster vor dem erwarteten Binance-Listing wird kleiner, und die Pepeto-Website nimmt weiterhin Einträge an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute für Bitcoin?

Bitcoin-ETFs beendeten eine zehntägige Abflussserie mit 221,7 Millionen Dollar an Zuflüssen am 2. Juli, angeführt von Fidelitys FBTC mit 166 Millionen Dollar. BTC erholte sich von einem 21-Monats-Tief unter 58.000 Dollar und kletterte über 62.500 Dollar, nachdem schwache US-Arbeitsmarktdaten die Zinsangst gesenkt hatten.

Warum zieht Pepeto während des Markteinbruchs weiter Kapital an?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine gebührenfreie Handelsplattform und einen Risk-Scorer, die beide bereits vor dem Listing funktionieren. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert hat. Das erwartete Binance-Listing gibt dem Projekt einen konkreten Katalysator. Alle Details zum Presale sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com einsehbar.