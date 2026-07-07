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Die Shiba Inu Prognose für Juli 2026 beginnt mit einer Zahl, die kein Halter sehen wollte: $0,00000402, ein neues Allzeittief aus dem Juni. Der Meme-Coin-Sektor verlor im selben Monat 33 Prozent seiner gesamten Marktkapitalisierung, den stärksten Rückgang des Jahres. SHIB beendete den Juni mit einem Verlust von 24 Prozent und fiel zeitweise aus den Top 30 der Kryptowährungen. Trotz dieses historischen Tiefs zeigen On-Chain-Daten ein unerwartetes Bild. Großanleger zogen 781 Milliarden SHIB von Börsen auf private Wallets, ein klares Zeichen für langfristiges Halten. Die Zahl der Halter überschritt erstmals die Marke von 1,6 Millionen Adressen. Analysten sehen ein Basisszenario von $0,0000065 bis Dezember, aber ein Bruch unter $0,00000402 könnte SHIB deutlich tiefer drücken. Die Shiba Inu Prognose hängt davon ab, ob Wale genug Verkaufsdruck absorbieren können. Dieser Artikel untersucht die aktuellen Daten und wo Kapital in dieser schwierigen Marktphase hinfließt.

Shiba Inu Prognose nach dem Juni-Crash - Wale kaufen, Burn-Rate enttäuscht

SHIB setzte im Juni 2026 ein neues Allzeittief bei $0,00000402, als der Token erstmals die Marke von $0,00000500 durchbrach, die über zwei Jahre als wichtige Nachfragezone gehalten hatte. Der gesamte Meme-Coin-Markt verlor im selben Monat 33 Prozent seiner Kapitalisierung, den stärksten monatlichen Rückgang des gesamten Jahres laut Coinpedia. SHIB beendete den Juni mit einem Minus von 24 Prozent und fiel zeitweise aus den Top 30 nach Marktkapitalisierung. Anfang Juli notiert der Token bei etwa $0,0000043, was einem Rückgang von rund 95 Prozent gegenüber dem Allzeithoch von $0,00008616 aus September 2021 entspricht. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs, wobei der Supertrend-Indikator bei $0,00000480 als erste Widerstandsmarke für jede mögliche Erholung gilt.

Die On-Chain-Daten erzählen allerdings eine andere Geschichte als der reine Preis-Chart. Großanleger zogen zwischen dem 25. und 29. Juni netto 781 Milliarden SHIB von Börsen auf private Wallets, was Verkaufsdruck reduziert und typischerweise auf langfristiges Halten hindeutet. Ein einzelner Wal bewegte 665 Milliarden SHIB in einer einzigen Transaktion, was laut FinanceFeeds etwa 450 Jahren Burning bei der Juni-Spitzenrate entspricht. Die Burn-Aktivität bleibt enttäuschend: Die 30-Tage-Rate stieg nur um 0,4 Prozent, während die 7-Tage-Rate nach kurzen Spitzen Mitte Juni um über 16 Prozent zurückfiel. Am besten Tag des späten Juni wurden nur etwa 4 Millionen Token verbrannt, ein verschwindend geringer Bruchteil an den 589 Billionen Token im Umlauf.

FinanceFeeds errechnet ein Basisszenario von $0,0000065 bis Dezember und ein bullisches Ziel von $0,000009. Changelly prognostiziert für November einen Bereich von $0,00000435 bis $0,00000567. Im Gegensatz zu Dogecoin existiert für SHIB kein ETF-Produkt. Die Shiba Inu Prognose hängt weniger von Burns ab als vom breiteren Kryptomarkt. Wenn der Markt stärker wird, könnte SHIB sein 200-Tage-Mittel nahe $0,0000065 zurückerobern. Ein Markt, der Meme-Coins ohne Erlösmodell bestraft, lenkt Kapital in Projekte mit funktionierender Infrastruktur.

Pepeto - Null-Gebühren-Plattform als Alternative zur schwachen Shiba Inu Prognose

Die aktuelle Shiba Inu Prognose zeigt einen Markt, der Meme-Coins ohne funktionierendes Geschäftsmodell mit neuen Tiefs bestraft. Genau dieses Muster erklärt, warum Kapital gerade in einen Presale fließt, der bereits laufende Handelswerkzeuge mitbringt und nicht auf reine Spekulation setzt.

Pepeto ist ein Meme-Coin mit einer vollständigen Handelsplattform, die bereits bei $0,0000001871 läuft, und nicht ein Token, der Werkzeuge erst nach dem Geldeingang verspricht. Die meisten Meme-Coins hängen vollständig von Hype ab, um ihren Preis zu halten, aber Pepeto liefert bereits PepetoSwap, ein Werkzeug, das Trades über verschiedene Token bei null Kosten abwickelt, während andere Plattformen bei jedem einzelnen Swap Gebühren verlangen. Das ist die Eigenschaft, die die schärfste Trennlinie zwischen Pepeto und Token wie SHIB zieht, weil Nutzer ohne versteckte Kosten zwischen Vermögenswerten wechseln können.

Vor dem Start des Presale hat SolidProof die gesamte Codebasis des Projekts geprüft und die Sicherheit aller Smart Contracts bestätigt, sodass Investoren sich darauf verlassen können, dass keine versteckten Risiken in den Verträgen liegen. Ein ehemaliger Binance-Experte im Beraterteam bringt direktes Wissen darüber mit, welche Anforderungen große Börsen an ein Projekt stellen, bevor sie ein Listing genehmigen. Der Presale hat bereits 10 Millionen Dollar von Wallets gesichert, die ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token gepaart mit funktionierenden Werkzeugen erkennen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie das erwartete Binance-Listing mit jedem Tag näher rückt und der Presale-Fortschritt stetig wächst.

Diese Kombination aus Meme-Kultur und echten Handels-Werkzeugen ist der Grund, warum die Plattform weiterhin Kapital anzieht, während der Rest des Meme-Coin-Marktes Verluste verzeichnet. Der aktuelle Presale-Preis bietet ein Fenster, das sich mit dem Tag des Börsenstarts unwiderruflich schließt und danach nicht mehr zum selben Preis verfügbar sein wird.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose erzählt die deutlichste Geschichte des Quartals, als SHIB jede Unterstützung durchbrach und ein Rekordtief erreichte. Die letzte Presale-Phase von Pepeto füllte sich schneller als geplant, und die aktuelle füllt sich weiter. Der Presale-Preis ist der Einstieg, der sich in die Rendite verwandeln kann, über die nach dem Listing alle sprechen. Jeder Dollar zum Presale-Preis vervielfacht sich, sobald das Börsenvolumen einsetzt. Die Wallets, die sich jetzt bewegen, werden nicht erklären müssen, warum sie gewartet haben. Dieses Fenster schließt sich mit dem Börsenstart.

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Häufig gestellte Fragen

Warum erreichte die Shiba Inu Prognose ein Rekordtief im Jahr 2026?

SHIB fiel auf $0,00000402, weil der Meme-Coin-Sektor im Juni 33 Prozent seiner Marktkapitalisierung verlor und die Burn-Raten zu niedrig blieben, um den massiven Verkaufsdruck auszugleichen, wobei der Support bei $0,00000402 nun über die weitere Richtung entscheidet.

Wie unterscheidet sich Pepeto von SHIB?

Pepeto betreibt eine funktionierende Handelsplattform mit gebührenfreien Swaps zum Presale-Preis, unterstützt durch ein vollständiges SolidProof-Audit, während SHIB kein vergleichbares Erlösmodell besitzt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Fortschritt bei über 10 Millionen Dollar und den Zeitplan für das erwartete Binance-Listing.