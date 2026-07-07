Solana Prognose im Juli 2026 nach RWA-Rekord und neuem Governance-System

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SOL durchbrach in den vergangenen sieben Tagen die 80-Dollar-Marke mit einem Plus von 19 Prozent und führte damit die Altcoins an. Der Wert der auf Solana tokenisierten realen Vermögenswerte erreichte am 2. Juli ein Rekordhoch von 3,4 Milliarden Dollar. Die Solana Foundation aktivierte am selben Tag ein formales On-Chain-Governance-System für Validatoren. Trotzdem liegt der Token 73 Prozent unter seinem Allzeithoch von 294 Dollar. Reicht die Solana Prognose für echte Multiplikatoren, oder zeigt die Lücke zwischen Netzwerkstärke und Kurs, dass der größere Hebel woanders liegt?

Solana Prognose zwischen Netzwerk-Rekorden und begrenztem Kursgewinn

SOL notiert am 6. Juli bei rund 81 Dollar laut CoinGecko und legte in den vergangenen sieben Tagen rund 19 Prozent zu. Damit übertraf der Token sowohl Bitcoin als auch Ethereum im selben Zeitraum. Der Kurs liegt 73 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar aus dem Januar 2025. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 47 Milliarden Dollar, womit Solana den siebten Platz unter allen Kryptowährungen hält. Am 2. Juli meldete DeFiLlama einen Rekord beim Volumen tokenisierter realer Vermögenswerte auf Solana bei 3,4 Milliarden Dollar, und die Stablecoin-Versorgung auf dem Netzwerk überschritt erstmals 16 Milliarden Dollar.

Die Solana Foundation führte am 1. Juli die sogenannten Governance Proposals ein und gab Validatoren mit mindestens 100.000 delegierten SOL erstmals Stimmrechte über Protokollentscheidungen laut wallstreet-online. MoneyGram trat im Juni als Validator dem Netzwerk bei und verarbeitet Blöcke für seine globale Stablecoin-Strategie. Die aktiven Adressen nähern sich dem Jahreshöchststand von knapp sieben Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde testen mit über 1.100 ein neues Allzeithoch für den Netzwerkdurchsatz. Die Solana Prognose profitiert auch von institutionellen Zuflüssen, denn ETFs von Bitwise und Fidelity überschritten gemeinsam eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen.

Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 86,55 Dollar mit einer möglichen Spitze bei 98 Dollar. CoinCodex sieht den Token bei 121 Dollar bis Ende 2026, und Analyst Michaël van de Poppe markiert 77 Dollar als Schlüsselniveau für die Solana Prognose. Selbst das optimistische Ziel von 130 Dollar liefert vom aktuellen Niveau aus rund 60 Prozent Rendite über Wochen oder Monate. Bei 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die Multiplikatoren für die Solana Prognose begrenzt, und die Frage entsteht, welcher Einstieg den größeren Hebel für das eigene Portfolio bietet.

Pepeto beantwortet die Frage, die die Solana Prognose offen lässt

Die Solana Prognose zeigt Rekord-Fundamentaldaten, doch bei 47 Milliarden Dollar Bewertung fallen die prozentualen Gewinne bescheiden aus. Ein Presale mit bereits funktionierenden Werkzeugen stellt die Frage neu, wo der größte Hebel im aktuellen Zyklus liegt. Der Risk Scorer von Pepeto bewertet die Sicherheit jedes Tokens, bevor Anleger ihr Kapital in einen neuen Handel investieren, und dieser Schutz läuft bereits während des Presales.

PepetoSwap ermöglicht den Tausch zwischen verschiedenen Token ohne jegliche Handelsgebühr und entfernt damit eine Kostenquelle, die auf regulären Plattformen bei jeder Transaktion die Position verkleinert. Die Bridge verbindet separate Netzwerke miteinander und macht den Transfer von Werten zwischen Blockchains so einfach wie eine einzelne Transaktion auf derselben Chain. Die unabhängige Prüfungsgesellschaft SolidProof hat das komplette Vertragssystem einer tiefgehenden Analyse unterzogen und vor dem Beginn des Presales die Sicherheit jedes Kontrakts verifiziert, sodass Käufer auf eine geprüfte Grundlage vertrauen können.

Mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot nutzt das Projekt dieselbe Tokenstruktur wie der originale Pepe Coin, dessen Mitgründer dieses Vorhaben ins Leben gerufen hat. Dieser Mitgründer trug das Original ohne ein einziges funktionierendes Produkt zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar, und Pepeto bringt diesmal eine laufende Handelsplattform als Fundament mit. Der Presale hat trotz extremer Marktangst bereits über 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen, und dieses Volumen während einer Panikphase zeigt eine Überzeugung, die weit über Spekulation hinausgeht.

Das erwartete Binance-Listing wird jede Presale-Position in einen am Markt gehandelten Wert verwandeln, und der aktuelle Presale-Preis endet an dem Tag, an dem die erste Börsenkerze öffnet. Die Wallets, die heute den Einstieg wählen, erhalten den Preis, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird.

Fazit

Die Solana Prognose belohnt Geduld mit einer Erholung auf solider Grundlage, doch der Weg von 81 Dollar auf 130 Dollar bedeutet rund 60 Prozent über Wochen. Pepeto wiederholt ein Muster, das bereits einmal funktioniert hat, als der originale Pepe Coin ohne laufende Produkte Milliardenbewertungen erreichte. Die Angstphase erzeugt die günstigsten Einstiege jedes Zyklus, und die mehr als 10 Millionen Dollar im Presale bestätigen, dass erfahrene Wallets genau diese Phase nutzen. Wer erst nach dem Listing kauft, bezahlt den Preis, den der offene Markt festlegt. Wer sich heute auf der offiziellen Pepeto-Website positioniert, sichert die Spanne zwischen Presale und Börsenhandel.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für den Rest von 2026?

SOL notiert bei rund 81 Dollar mit Analystenzielen zwischen 86 und 130 Dollar je nach Markterholung. Changelly prognostiziert einen Juli-Schnitt von 86,55 Dollar. CoinCodex sieht den Token bei 121 Dollar bis Ende 2026, und die Alpenglow-Aktualisierung könnte im dritten Quartal 2026 erscheinen. Die Solana Prognose hängt davon ab, ob SOL den Widerstand bei 82 Dollar nachhaltig durchbricht.

Was ist Pepeto und warum beobachten Analysten den Presale?

Pepeto betreibt eine funktionierende Handelsplattform mit einem Risk Scorer und PepetoSwap bereits vor dem erwarteten Binance-Listing. Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar in einer Phase extremer Marktangst. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com bereit.