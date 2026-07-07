Bitcoin Prognose Juli 2026: Wale kaufen Milliarden, aber liefert BTC noch echte Renditen?

Anzeige / Werbung

Bitcoin fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Kurs seit 21 Monaten. Im selben Zeitraum kauften Wale rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während ETF-Anleger in Panik verkauften. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren allein im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen und stellten einen neuen Negativrekord auf. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Wer liegt am Ende richtig, die Wale mit ihren Milliardenkäufen oder die Fondsmanager mit ihren Rekordverkäufen? Die Bitcoin Prognose für Juli 2026 entscheidet sich genau an dieser Frage.

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordabflüssen und massiver Wal-Akkumulation

BTC eröffnete den Juli bei rund 59.500 Dollar, nachdem der Juni mit einem Verlust von über 20 Prozent den schwächsten Monat seit dem Start der Spot-ETFs im Januar 2024 markierte. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Am 2. Juli drehten die ETF-Zuflüsse erstmals seit über zehn Tagen ins Plus und erreichten 221 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Dieser Umschwung lieferte den ersten positiven Datenpunkt für die Bitcoin Prognose seit Wochen.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten verstärkten die Bewegung. Die Wirtschaft schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000, wie Yahoo Finance berichtete. Die Arbeitslosenquote sank dabei auf 4,2 Prozent. Ein Short Squeeze liquidierte innerhalb von 24 Stunden rund 450 Millionen Dollar an gehebelten Positionen. Shorts machten dabei 281 Millionen Dollar der gesamten Liquidierungen aus. Diese Dynamik verringerte den Verkaufsdruck und trieb den Kurs wieder nach oben.

BTC erholte sich auf rund 62.800 Dollar am 6. Juli und gewann damit über 8 Prozent vom Tief. Wale kauften in nur zwei Wochen 270.000 BTC bei Kursen nahe 59.000 Dollar. Metaplanet erreichte den Meilenstein von 43.000 BTC in der Unternehmenskasse.

CoinDCX sieht das Bitcoin Prognose Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Durchschnittskurs von 67.889 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator, nachdem Fed-Chef Warsh beim EZB-Forum gesunkene Inflationsrisiken signalisierte. Die Bitcoin Prognose bleibt damit an makroökonomische Entscheidungen gekoppelt, und bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC neues Kapital in gleicher Höhe für eine Verdopplung. Genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit einem anderen Hebel.

Pepeto und der Presale-Einstieg, den die Bitcoin Prognose nicht liefern kann

Die BTC-Erholung belohnt Geduld, aber der Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis bleibt bei einem Vermögenswert mit 1,25 Billionen Dollar Bewertung mathematisch begrenzt. Während die Bitcoin Prognose über Prozentpunkte debattiert, baut Pepeto eine Handelsinfrastruktur auf, die unabhängig vom BTC-Kurs funktioniert. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Token über verschiedene Netzwerke und ermöglicht Transfers ohne den Umweg über Verkäufe und Neukäufe auf einer anderen Chain. Diese Funktion spart Zeit und eliminiert die Kosten, die bei jedem manuellen Kettenwechsel anfallen.

PepetoSwap verarbeitet Trades ohne jede Gebühr und hält damit die gesamte Rendite innerhalb der Position des Halters. Der Risk Scorer scannt Token und Verträge, bevor Kapital fließt, und gibt Händlern ein Werkzeug, das Risiken sichtbar macht, bevor eine Entscheidung fällt. Beide Produkte sind bereits aktiv und liefern heute den Nutzen, den andere Presale-Projekte erst für die Zukunft versprechen.

Bevor der Presale eröffnet wurde, hat SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und in einem vollständigen Audit bestätigt, dass die technische Grundlage den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token begrenzt und kann nicht nachträglich erhöht werden. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und ein ehemaliger Binance-Experte unterstützt das Projekt mit seiner Erfahrung aus dem Börsengeschäft.

Der Presale-Preis liegt bei einem Bruchteil eines Cents, und dieser feste Einstieg verwandelt sich erst mit dem erwarteten Börsenstart in den Preis, den der offene Markt bestimmt. Wer die Pepeto Plattform vor dem Listing betritt, sichert sich eine Position, die danach nie wieder zum selben Preis verfügbar sein wird. Genau diese Differenz zwischen festem Einstieg und offenem Marktpreis ist der Hebel, den ein Vermögenswert bei 62.800 Dollar nicht mehr bieten kann.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung von extremer Angst, aber von 62.800 Dollar aus bleibt der Multiplikator für neue Käufer überschaubar. In früheren Zyklen sammelten die Wallets Renditen, die während der Angstphase einstiegen, während die Wallets, die warteten, nur davon lasen. Pepeto wiederholt dieses Muster mit einem festen Presale-Einstieg, einem vollständigen SolidProof-Audit und einer erwarteten Börsennotierung, die den Übergang vom Presale zum offenen Handel markiert. Die Bitcoin Prognose richtet den Blick auf 65.600 Dollar, doch der eigentliche Hebel liegt im Presale-Fenster, das sich mit dem Listing dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Jahresdurchschnitt von 67.889 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli und die ETF-Zuflüsse gelten als entscheidende Faktoren für die weitere Richtung der Bitcoin Prognose.

Was ist Pepeto und wie viel hat der Presale eingesammelt?

Pepeto ist ein Protokoll mit gebührenfreiem Handel über PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer für Vertragsprüfungen. SolidProof hat den gesamten Code auditiert. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Website unter https://pepetocoin.com.