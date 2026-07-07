KILDARE, IRLAND / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / AM Technical Solutions (AM), ein weltweit tätiges Architektur-, Engineering-, Bau- und Inbetriebnahmeunternehmen, das sich auf Hightech-Märkte spezialisiert hat, gibt die Übernahme von Sequence, Inc. bekannt, einem führenden Engineering-Unternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Prozessdesign, Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung (CQV) für die Life-Sciences-Branche und verwandte Hightech-Branchen spezialisiert hat.

Sequence mit Hauptsitz in Morrisville, North Carolina, bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen CQV, Computersystemvalidierung (CSV), IT/OT-Integration, Betriebsbereitschaft (Operational Readiness) und Engineering-Exzellenz im Bereich Life Sciences mit. Dank seines funktionsübergreifenden Ansatzes beim Prozess-Engineering und bei der Inbetriebnahme von Anlagen kann das Unternehmen auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung der Markteinführung für Kunden aus der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verweisen - vom Konzeptentwurf über die Zulassung bis hin zum kommerziellen Betrieb.

Diese Übernahme stärkt die bestehenden Kompetenzen von AM in den Bereichen Engineering und CQV durch bewährte Teams, die hochwertige Lösungen für den Life-Sciences-Sektor liefern. Die Methodik, die Mitarbeiter und die Kundenbeziehungen von Sequence stellen eine natürliche und bewusste Erweiterung der Mission von AM dar, für Kunden in den anspruchsvollsten High-Tech-Umgebungen der Welt von Anfang an fehlerfreie Ergebnisse zu liefern.

"Sequence hat etwas Außergewöhnliches aufgebaut - ein bewährtes Team mit echter technischer Tiefe und einer Kultur, die auf der Fürsorge für seine Mitarbeiter und seine Kunden basiert", sagt Dave Watrous, CEO von AM Technical Solutions. "Ihr Verständnis des gesamten Fertigungslebenszyklus, gepaart mit fundiertem und praxisorientiertem Wissen über jeden einzelnen Prozessschritt, der innovative Therapien zum Leben erweckt, stärkt direkt unsere Fähigkeit, Life-Sciences-Kunden in jeder Phase eines Projekts zu unterstützen. Dies ist die richtige Partnerschaft zur richtigen Zeit."

Die werteorientierte Kultur von Sequence und das Engagement für die Förderung der Mitarbeiter und der Gemeinschaft stehen in engem Einklang mit den eigenen Prinzipien von AM: Integrität, Innovation und Fürsorge. Das Sequence-Team wird weiterhin unter seiner bisherigen Führung tätig sein und dabei voll und ganz auf die globale Plattform, die Ressourcen und das Projektabwicklungsnetzwerk von AM zurückgreifen können.

"Der Beitritt zu AM Technical Solutions verschafft unserem Team Zugang zu einem globalen Netzwerk an Engineering- und Baukompetenz, das unser Angebot für unsere Kunden erheblich erweitern wird", sagt Mike Putnam, Gründer und CEO von Sequence, Inc. "Unser Fokus auf Qualität, Compliance und Kundenergebnisse bleibt unverändert. Die Plattform von AM stärkt und beschleunigt das, was wir bereits aufgebaut haben."

Dieser Zusammenschluss bringt eine einzigartige Lösung auf den Markt, die sowohl durch technische Stärke als auch durch die Größe der Umsetzung gestützt wird. Sie verbessert die Ergebnisse bei der Projektabwicklung und reduziert den Koordinationsaufwand für die Kunden, indem sie eine einzige verantwortliche Stelle von der Projektkonzeption bis zum Produktionsstart (Go-live) schafft.

- Erfahren Sie mehr über AM Technical Solutions unter AMTS.com.

- Erfahren Sie mehr über Sequence unter SequenceQCS.com.

ÜBER AM TECHNICAL SOLUTIONS: AM wurde 1994 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Architektur, Engineering, Bauausführung und Inbetriebnahme im Hightech-Bereich. AM konzentriert sich auf Halbleiter-, Life-Science-, Rechenzentrums-, Solar-, Luft- und Raumfahrt-, Forschungs-, Hochschul- und andere High-Tech-Einrichtungen. AM hat Kapitalprojekte, Reinraumbauprojekte und Anlagenerweiterungen im Wert von über 30 Mrd. $ für mehr als 170 verschiedene Kunden in 26 Ländern erfolgreich abgewickelt. Der globale Hauptsitz von AM befindet sich in Austin, Texas, mit mehreren Regionalbüros in Nordamerika, Asien und Europa.

ÜBER SEQUENCE, INC.: Sequence ist ein Engineering-Beratungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, sicherzustellen, dass Anlagen und Fertigungsprozesse so konzipiert und getestet werden, dass sie die Anforderungen der Endnutzer in regulierten Branchen erfüllen. In einer voll funktionsfähigen, nachgebildeten Schulungsanlage für die pharmazeutische Fertigung werden Berater in einer in der Branche einzigartigen praxisorientierten Umgebung geschult, die sowohl Hardware als auch Software umfasst. Sequence wurde 2002 gegründet und bietet Beratungslösungen für Kunden in ganz Nordamerika und Teilen Europas an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Herzen des RTP am 1400 Perimeter Park Drive in Morrisville, North Carolina, mit einem zweiten Standort in Framingham, Massachusetts.

Kontaktdaten

Tim Glasson

President, Life Sciences

tglasson@amts.com

214-287-0432

QUELLE: AM Technical Solutions, Inc.

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