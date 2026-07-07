EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges

Platz 1 für ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation



07.07.2026 / 07:40 CET/CEST

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Kirchhoff Consult GmbH mit Team Farner auf Top-Position im PR-Journal-Pfeffer-Ranking 2026 Hamburg, 7. Juli 2026 - Die Kirchhoff Consult GmbH belegt als Teil von Team Farner Deutschland Platz 1 in den Kategorien ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation sowie Corporate Publishing/Content Marketing im aktuellen PR-Journal-Pfeffer-Ranking 2026. Diese Spitzenplatzierung bestätigt die starke Marktposition von Kirchhoff in einem der Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens: ESG/Sustainability. Gemeinsam mit den Partneragenturen komm.passion und GFD Finanzkommunikation erreichte Kirchhoff neben den beiden Spitzenplätzen weitere Top-3-Platzierungen in den Kategorien Gesundheit, Medizin & Pharma, Banken, Versicherungen und Finanzwirtschaft, Non-Profit, Stiftungen & Verbände sowie branchenübergreifend in Owned Media. Top-10-Platzierungen erreichte Team Farner Deutschland in den Kompetenzfeldern Change & Transformation, Interne & Mitarbeiterkommunikation, Krisenkommunikation und Earned Media sowie in den Branchen Logistik und Groß- & Einzelhandel & E-Commerce. Im Gesamtranking verteidigte die Allianz erfolgreich Platz 11 aus dem Vorjahr. Der deutsche PR-Markt steht unter Druck: Laut aktuellem Pfeffer-Ranking sind die Honorarumsätze der vergleichbaren Agenturen 2025 um 3,8 Prozent zurückgegangen. Wachstum zeigt sich vor allem in jenen Segmenten, in denen Kommunikation besonders erklärungsintensiv, regulatorisch geprägt und kapitalmarktrelevant ist. "Für mich bestätigt das eine Entwicklung, die wir bei unseren Kunden seit Längerem sehen: Die entscheidende Frage ist, wer Regulierung übersetzen kann, wer Investoren und Stakeholder versteht - und wer Kommunikation mit den Geschäftsfragen des Vorstands verbindet. Nachhaltigkeit ist mehr als Berichtspflicht oder Marketingkommunikation, sie ist ein strategisches Thema", sagt Vincent Furnari, Managing Partner bei Kirchhoff Consult. Das PR-Journal-Pfeffer-Ranking ist das größte deutsche Ranking zu Honorarumsätzen und Mitarbeitendenzahlen von PR-Agenturen und gilt als eines der wichtigsten Rankings der Kommunikationsbranche.



ÜBER KIRCHHOFF



Kirchhoff Consult ist mit über 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.



Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de .



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