© Foto: Justin Tang - The Canadian PressNun sind die Gerüchte bestätigt: Kanada will bis zu zwölf neue U-Boote kaufen und hat sich für TKMS entschieden. Für die deutsche Werft wäre dies der größte Einzelauftrag ihrer Geschichte. Die Aktie legt weiter zu. Kanada setzt bei seiner neuen U-Boot-Flotte auf Deutschland. Wie der Spiegel berichtet, hat die Regierung von Premierminister Mark Carney Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) als bevorzugten Lieferanten ausgewählt. Für TKMS geht es um bis zu zwölf U-Boote. Laut Unternehmensangaben wäre dies der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Kieler Werft. An der Börse kam die Nachricht sofort gut an. Nachdem die TKMS-Aktie bereits gestern mit einem Plus von mehr als elf Prozent aus dem …
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