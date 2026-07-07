© Foto: Dall-EMichael Saylors Strategy finanziert Dividenden mit Bitcoin-Verkäufen und meldet zugleich einen Milliardenverlust infolge des Bitcoin-Kursrückgangs im Q2.Strategy setzt seinen Kurswechsel im Umgang mit seinen Bitcoin-Reserven fort. Das von Michael Saylor geführte Unternehmen hat in der vergangenen Woche 3.588 Bitcoin im Wert von rund 216 Millionen US-Dollar verkauft, um Dividenden auf seine Digital-Credit- und Vorzugsaktien zu finanzieren sowie seine US-Dollar-Reserve aufzustocken. Gleichzeitig meldete der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter einen Verlust von 8,32 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte im zweiten Quartal. Die Aktie von Strategy verlor am Montag …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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