Zum 01.09.2026 wird Dr. Adam Melski in den Vorstand der Wertgarantie SE berufen. Er verantwortet zum Start die Bereiche "Kundenmanagement" und "Customer Experience Management" aus dem Ressort von Konrad Lehmann, der Ende 2026 aus dem Vorstand des Spezialversicherer ausscheidet. Die Wertgarantie SE baut ihre Führung aus. Mit Wirkung zum 01.09.2026 tritt Dr. Adam Melski in den Vorstand des Spezialversicherers ein. Die Berufung des neuen Vorstandsmitglieds soll die strategische Weiterentwicklung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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