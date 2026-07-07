Es ist das altbekannte Muster, wenn Sozialisten Finanzpolitik machen: Wenn das Geld knapp wird, schielt der Fiskus gierig auf die privaten Vermögen der Bürger. Das Bundeskabinett hat nun den Haushaltsentwurf für 2027 abgesegnet - und damit den Angriff auf die letzte Bastion für Krypto-Anleger eingeläutet. Die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und Co. soll fallen. Nach dem Prinzip "Euer Risiko, unser Gewinn" will der Staat künftig bei jedem Kursgewinn kräftig mitkassieren.• Nach einem Jahr Haltefrist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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