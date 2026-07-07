Samsung hat am Dienstagmorgen starke Geschäftszahlen vorgelegt. Diese zeigen: Der KI-Boom ist real und vital. Im abgelaufenen zweiten Quartal verzeichneten die Südkoreaner einen Rekordgewinn. Trotzdem fiel die Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen zweistellig. Schuld daran ist ein bekanntes Börsenphänomen.• Gewinnmitnahmen belasten die Samsung-Aktie nach starken Zahlen. • Samsung hat den Gewinn im Q2 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um den Faktor 19 gesteigert. • Die Samsung-Aktie hat sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär