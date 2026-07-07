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Die Krypto News dieser Woche liefern ein Signal, das viele Anleger nicht erwartet haben. Bitcoin-Spot-ETFs zogen am 2. Juli 221 Millionen Dollar an und beendeten damit zehn Tage ununterbrochener Abflüsse. Der Juni hatte mit 4,5 Milliarden Dollar den schlimmsten Monat seit dem ETF-Start im Januar 2024 markiert. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen lösten einen Short Squeeze aus und schoben Bitcoin über 63.000 Dollar. Ethereum schloss gleichzeitig drei Quartale im Minus, ein historisches Novum. Doch markiert diese Stimmungswende den Anfang einer echten Erholung, oder verschwindet der Impuls genauso schnell, wie er kam?

Krypto News zwischen ETF-Wende und historischer Ethereum-Verlustserie

US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni 2026 insgesamt 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen und setzten damit einen neuen Negativrekord seit der Einführung dieser Produkte laut wallstreet-online. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der Gesamtbelastung. Am 2. Juli drehte die Richtung, und die Fonds verzeichneten Zuflüsse von 221,7 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Fidelitys FBTC führte mit 165,96 Millionen Dollar. Die Krypto News ordnen diesen Tag als den stärksten einzelnen Zufluss seit zwei Monaten ein.

Das US Bureau of Labor Statistics meldete für Juni nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000. Dieser schwache Bericht senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli auf 17,6 Prozent und löste laut CoinDesk Liquidationen von Short-Positionen in Höhe von 450 Millionen Dollar aus. Bitcoin sprang von unter 58.000 auf über 63.000 Dollar, und der breitere Markt legte 2,4 Prozent auf eine Gesamtkapitalisierung von 2,22 Billionen Dollar zu.

Fed-Chef Kevin Warsh hatte zuvor beim EZB-Forum in Sintra erklärt, dass die Inflationsrisiken abgenommen hätten. Der Fear and Greed Index blieb bei 22 und zeigt weiterhin extreme Angst, obwohl der Kurs in einer Woche über acht Prozent gestiegen ist.

Ethereum schloss zum ersten Mal in seiner Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus und notiert bei rund 1.766 Dollar, mehr als 65 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar ein. Die neue Non-Profit-Organisation Ethereum Institutional startete mit Joe Lubins Unterstützung und über 500 Bankbeziehungen. Citi senkte das ETH-Kursziel auf 2.240 Dollar, und die Börsenbestände fielen auf historische Tiefs.

BNB steht bei 562 Dollar und verlor nach dem MiCA-Lizenz-Rückzug von Binance in Europa an Boden. Die Krypto News beschreiben eine Phase, in der informierte Wallets nach Einstiegen mit festem Preis und klarem Zeithorizont suchen.

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge und gebührenfreien Handel vor dem erwarteten Listing

In den Krypto News dieser Woche zeigt sich, dass ETF-Kapital zwar in den Markt zurückkehrt, aber die Renditen von Large Caps bei ihrer aktuellen Bewertung begrenzt bleiben. BTC bei 63.000 Dollar braucht frisches Kapital von mehr als einer Billion Dollar für eine Verdoppelung. ETH liefert selbst im bullischen Szenario von 4.000 Dollar nur 2,3x vom aktuellen Niveau. Diese Rechnung lenkt Kapital in Einstiege, die ihre eigene Distanz zum Ergebnis bereits eingebaut haben.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto verschiebt Token von einem Netzwerk auf ein anderes, ohne dass Halter ihre Position verkaufen und auf der Zielkette neu kaufen müssen. PepetoSwap wickelt Token-Tauschgeschäfte in einem einzigen Schritt ab und erhebt dabei keine Gebühren auf den Handel. Ein ehemaliger Binance-Experte hat diese Infrastruktur entwickelt. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat vor dem Start des Presales jeden einzelnen Smart Contract geprüft und die vollständige technische Integrität des Projekts bestätigt.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Gesamtmarkt im Angstmodus stand. Der Einstieg erfolgt zu einem Preis von 0,000000188 Dollar, und dieser Preis verschwindet, sobald das erwartete Listing den Markthandel startet. Der Token-Bestand von 420 Billionen ist durch die SolidProof-Prüfung vollständig abgedeckt. Die Bridge gibt Haltern die Freiheit, ihr Kapital dorthin zu bewegen, wo es am effizientesten arbeitet. Tausende Wallets haben bereits Positionen aufgebaut, und dieses Volumen vor dem Listing zeigt echte Nachfrage.

Die Krypto News zeigen, dass Wallets, die bei extremer Angst Positionen aufbauen, in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse erzielt haben. Genau dieses Überzeugungskapital fließt täglich in den Presale von Pepeto, und jeder neue Tag bringt den Moment des Listings näher, der den aktuellen Einstiegspreis dauerhaft ablöst. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert den laufenden Kapitalfluss, der vor dem Börsenstart stattfindet.

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Fazit

Die Krypto News dieser Woche dokumentieren eine Stimmungswende, die nach Wochen des Verkaufsdrucks frisches Kapital in den Markt bringt. Doch die großen Coins liefern Erholungsrenditen im zweistelligen Prozentbereich, nicht die Multiplikatoren, die finanzielle Ausgangspositionen verändern. Die Krypto News machen deutlich, dass Timing in solchen Phasen über das Ergebnis entscheidet.

Pepeto hat während der tiefsten Angstphase mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, weil gebührenfreier Handel, eine Bridge und die SolidProof-Prüfung den Unterschied deutlich machen. In jedem bisherigen Zyklus haben die Wallets, die bei Angst eingestiegen sind, die Ergebnisse gesammelt, für die spätere Käufer mehr bezahlt haben. Der Listing-Tag trennt Presale-Halter von allen, die danach erst davon lesen. Dieses Zeitfenster existiert auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Krypto News im Juli 2026?

Bitcoin-Spot-ETFs beendeten am 2. Juli eine zehntägige Abflussserie mit 221 Millionen Dollar Zuflüssen. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten einen Short Squeeze aus, der Bitcoin über 63.000 Dollar trieb. Ethereum schloss erstmals drei Quartale im Minus, und der Fear and Greed Index steht bei 22 in extremer Angst.

Was ist Pepeto und warum fließt Kapital in den Presale?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit einer Cross-Chain-Bridge, der gebührenfreien Handelsplattform PepetoSwap und einer vollständigen SolidProof-Prüfung. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und das erwartete Listing wird den aktuellen Einstiegspreis durch den Marktpreis ersetzen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.