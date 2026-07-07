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Dow Jones News
07.07.2026 10:15 Uhr
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(2)

MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Tech-Werte rutschen kräftig ab

DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Tech-Werte rutschen kräftig ab

DOW JONES--Knapp behauptet sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Vor allem bei Technologietiteln gibt es heftige Gewinnmitnahmen. Am Nachmittag rückt in den USA die Indexaufnahme von SpaceX in den Nasdaq-100-Index in den Fokus. Dies zwingt passive Indexfonds zunächst zu Käufen der Aktie, die danach üblicherweise abflauen und die Neueinsteiger oft unter Druck setzen. Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 25.782 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um ebenfalls 0,1 Prozent - auf 6.390 Zähler.

Von Unternehmesseite stehen keine wichtigen Termine an. Rüstungsaktien stehen mit dem laufenden Nato-Gipfel in der Türkei im Blick, vor allem die weitere Entwicklung um den Milliardenauftrag von Kanada an die U-Bootwerft TKMS (+1,5%). Dieser gilt als klares politisches Signal in Richtung Europa und Nordpolar-Flotte, da auch Norwegen den selben U-Boot-Typ kauft. Entsprechend werden Tiraden von US-Präsident Donald Trump in Richtung Grönland erwartet. Unter den nordischen Rüstungswerten führen Saab mit fast 6 Prozent die Gewinner an. Thales und Leonardo legen bis zu 2,2 Prozent zu. Rheinmetall zeigen sich unverändert.

Tech-Sektor unter Druck trotz Rekorzahlen - KI-Müdigkeit setzt ein

Technologiewerte stehen kräftig unter Druck, die Welle der Gewinnmitnahmen setzt sich auch in Europa nahtlos fort. In Südkorea waren zunächst Samsung und LG Electronics trotz Rekordzahlen um je rund 10 Prozent eingebrochen. Händler führen dies auf eine Mischung aus Sell-the-News und dem Platzschaffen in den Portfolios für die Indexaufnahme von SpaceX zurück. Der Raumfahrtkonzern wird am Nachmittag in den Nasdaq-100 aufgenommen.

Für Infineon, STMicro und ASML geht es je bis zu 4,2 Prozent tiefer. BE Semiconductor fallen nach ihrem Rutsch vom Vortag weitere 3,5 Prozent. Für Ausrüster von KI-Datenzentren wie Siemens Energy geht es sogar 5,4 Prozent tiefer. Marktstratege Jochen Stanzl von der Consorsbank spricht von einer gewissen "KI-Müdigkeit" am Markt und sieht das als Warnzeichen: "Wenn gute Nachrichten verkauft werden, haben Anleger sie schon vorweggenommen. Das ist ein typisches 'Sell On The Good News' - der Markt zeigt Anzeichen einer zunehmenden KI-Müdigkeit". Dies sei keine gutes Omen für die Berichtssaison.

Auch Umstufungen sorgen wieder für Bewegung: So geht es für Kion um 3,9 Prozent höher, nachdem sie von Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft worden sind.

Fed-Protokoll mit neuem Chef im Fokus - Inflation in Holland fällt

Erst am Mittwochabend steht das Hauptereignis der Woche mit dem Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung an. Denn es gibt erste Einblicke in die erste Sitzung des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh. Kristina Clifton, Währungsstrategin bei der CBA, meint, Marktteilnehmer werden das Protokoll auf Bestätigung oder Widerspruch zu der restriktiven ersten Erklärung von Warsh analysieren. Das Protokoll könnte weniger Einblicke bieten als üblich, angesichts Warshs Ansicht, dass die Fed in der Vergangenheit zu viele Leitlinien gegeben habe. Fed-Gouverneur Christopher Waller verteidigte indes die Praxis der "Forward Guidance".

Gute Nachrichten für die EZB sehen Händler hinter den Inflationsdaten aus den Niederlanden. Dort stiegen die Verbraucherpreise im Juni nur noch um 2,9 Prozent zum Vorjahr an. Im Vormonat war es noch 3,5 Prozent nach oben gegangen. "Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir das Peak gesehen haben", sagt ein Händler. "Der Druck auf die EZB zu Zinserhöhungen geht damit weiter zurück". 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.390,44  -0,1   -7,57    6.398,01    10,3 
Stoxx-50        5.454,10  -0,1   -3,43    5.457,53    10,9 
DAX          25.782,06  -0,1   -35,83    25.817,89    5,3 
MDAX          33.349,60  +0,2   58,36    27.039,42    8,9 
TecDAX         3.893,33  -0,5   -19,20    3.091,28    7,5 
SDAX          18.536,18  -0,0   -3,29    13.062,07    7,9 
FTSE          10.690,88  +0,4   39,11    10.651,77    7,6 
CAC           8.527,42  +0,6   47,55    8.479,87    4,6 
SMI          14.330,54  +0,2   28,28    14.302,26    8,0 
ATX           6.518,42  -0,7   -47,09    6.565,51    22,4 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:01 
EUR/USD          1,1428  -0,1  -0,0012     1,1440   1,1418 
EUR/JPY          185,1  -0,2  -0,3400     185,44  185,3800 
EUR/CHF          0,9213  +0,0   0,0001     0,9212   0,9207 
EUR/GBP          0,8539  -0,0  -0,0003     0,8542   0,8546 
USD/JPY          161,95  -0,1  -0,1300     162,08  162,3300 
GBP/USD          1,3382  -0,1  -0,0008      1,339   1,3356 
USD/CNY          6,7963  +0,0   0,0005     6,7958   6,7959 
USD/CNH          6,7987  +0,1   0,0045     6,7942   6,7985 
AUS/USD          0,6943  -0,1  -0,0009     0,6952   0,6937 
Bitcoin/USD      63.084,62  -1,1  -711,86    63.796,48 62.021,70 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         69,41  +1,3    0,86      68,55 
Brent/ICE         72,96  +1,4    0,97      71,99 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.128,29  -0,9   -35,69    4.163,98 
Silber           61,03  -1,7   -1,05      62,08 
Platin         1.622,67  -0,5   -8,33    1.631,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

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July 07, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

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