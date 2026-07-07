Microsoft Copilot hat offenbar einen schweren Stand bei Kund:innen. Nur wenige zahlen für die KI. Und selbst wenn sie für den Dienst zahlen, nutzen sie ihn kaum. Wie Microsoft das Problem jetzt angehen will. In den vergangenen Monaten hat Microsoft viel Energie und Geld darin investiert, seinen KI-Dienst weiter voranzutreiben. Copilot ist fester Bestandteil von Microsoft 365 und soll bei einer Vielzahl von Office-Aufgaben helfen. Wie aus einem Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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