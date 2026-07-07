© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung meldet einen Rekordgewinn, doch die Aktie bricht ein. Anleger stellen jetzt die gefährlichste Frage der KI-Rallye: Ist der Boom schon zu teuer?In seinem aktuellen Geschäftsbericht für das zweite Jahresquartal gibt Samsung einen operativen Gewinn von 89,4 Billionen Won (umgerechnet rund 51 Milliarden Euro) für das Quartal an. Diese Zahl müsste eigentlich jede Rallye weiter befeuern. Denn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Gewinn um das 19-Fache und lag rund sechs Prozent über den Erwartungen. An der Börse zählte das jedoch kaum. Die Samsung-Aktie rutschte in Seoul zeitweise um mehr als zehn Prozent ab. Der Ausverkauf zog den Kospi so stark nach unten, dass kurzzeitig ein …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070,KRD020020XXX,ARDEUT115XXXDen vollständigen Artikel lesen
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