Streit um Bambus unter Nachbarn: Das OLG Frankfurt stellt klar, dass auch eine über sechs Meter hohe Bambushecke zulässig ist, wenn Grenzabstände eingehalten werden. Eine Höhenbegrenzung gibt es im hessischen Recht nicht automatisch. Das Urteil folgt einer Zurückweisung durch den BGH. Abstand und Höhe von Hecken sorgen im Nachbarschaftsrecht immer wieder für Streitigkeiten. Im vergangenen Jahr befasste sich etwa der Bundesgerichtshof (BGH, Az: V ZR 185/23) mit einer Klage rund um eine Bambushecke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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