Während US-Tech-Werte zuletzt kräftig anzogen, zeichnet sich in der heutigen Vorbörse bereits wieder mehr Volatilität ab. Umso interessanter wird ein Value-Titel, der mit bullishem Set-up, starken Fundamentaldaten und einer außergewöhnlich starken Marktposition aufwartet. Jetzt beginnt zudem die historisch stärkste Saisonphase des Jahres.Der US-Konzern ist im Life-Science-Markt hervorragend positioniert. Größe, Innovationskraft und eine starke Marktstellung verschaffen klare Vorteile. Zusätzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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