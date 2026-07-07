Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Lufthansa überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit "Fallen jetzt endlich die 10 Euro?". Die Aktie unternahm zum damaligen Zeitpunkt große Anstrengungen, in den zweistelligen Kursbereich vorzustoßen. Zwischenzeitlich wurde das Ziel erreicht. Die Aktie hebelte den Widerstandsbereich um 10 Euro auf. Damit löste die Deutsche Lufthansa ein frisches Kaufsignal aus. Die Tür auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de