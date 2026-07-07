Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat Mitte Juni erstmals seit drei Jahren die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, der Einlagesatz steht nun bei 2,25 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auslöser sei der Energiepreisschock aus dem Nahen Osten, der die Inflationsprognose für heuer Richtung 3 Prozent treibe. Folglich sei auch der 3M Euribor, welcher oftmals als Referenz für variable Kredite herangezogen werde, deutlich angestiegen. Während Ende Mai noch 3M Euribor-Werte von 2,19% am Markt gewesen seien, sei dieser Mitte Juni auf einen Wert von 2,42% gestiegen. Die tschechische Notenbank habe aus ähnlichen Gründen nachgezogen und ihren Leitzins auf 3,75 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit 2022. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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