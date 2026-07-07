Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heute anstehende deutsche Produktion könnte die vorhandenen Zinserhöhungserwartungen untermauern, so die Analysten der Helaba.Für eine Forcierung müsste es wohl auch klare Aussagen von EZB-Vertretern geben. Diese würden die Analysten heute nicht erwarten und so würden nachhaltige fundamentale Impulse für das Marktgeschehen ausbleiben, auch in den USA. Dort bestehe mit der Vorausschätzung zur Warenbilanz kaum Überraschungspotenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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