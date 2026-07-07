Der S&P 500 hat im zweiten Quartal 2026 ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem Plus von fast 15 Prozent gelang dem US-Leitindex die beste Drei-Monats-Performance seit der Erholungsrally nach der Pandemie im Jahr 2020. Nach dem volatilen Jahresstart steht für die erste Jahreshälfte ein Gewinn von rund zehn Prozent zu Buche.• Der S&P 500 steuert auf das vierte Jahr in Folge mit zweistelliger Rendite zu.• Die Rally wird von starkem Gewinnwachstum getragen.• Historisch wurden Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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