DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 19/29 MTN XS1964701XXX 08.07.2026 HZE/EOT
AROUNDTOWN 21/27 MTN XS2421195XXX 08.07.2026 HZE/EOT
AROUNDTOWN 24/29 MTN XS2860457XXX 08.07.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 19/29 MTN XS1964701XXX 08.07.2026 HZE/EOT
AROUNDTOWN 21/27 MTN XS2421195XXX 08.07.2026 HZE/EOT
AROUNDTOWN 24/29 MTN XS2860457XXX 08.07.2026 HZE/EOT
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