Die IBM-Aktie zeigt nach dem deutlichen Rücksetzer wieder starke Dynamik. Nachdem der Kurs vom jüngsten Allzeithoch zeitweise mehr als -25% verloren hatte, konnte sich die Aktie im Bereich um 250 US$ stabilisieren und zuletzt wieder deutlich nach oben drehen. Quantencomputing bleibt der große Kurstreiber Der starke Anstieg der IBM-Aktie in den vergangenen Monaten wurde vor allem durch das Thema Quantencomputing angetrieben. Nachdem die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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