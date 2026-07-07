Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung für die Fuchs SE-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 49 € auf 51 € nach oben gesetzt. Analyst Lars Vom-Cleff begründet das in seinem heute veröffentlichten Ausblick vor allem mit positiven Signalen aus dem Unternehmen selbst. Management stimmt auf gutes Quartal ein Jüngste Aussagen der Fuchs-Führungsebene deuten auf ein starkes Quartal hin. Die Nachfrage nach Schmierstoffen bleibt robust, und das spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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