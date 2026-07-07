© Foto: Mike Schmidt - picture alliance / Süddeutsche Zeitung PhotoDie NATO hat Saab für ihre künftige Luftüberwachungsflotte ausgewählt. Noch fehlt der Vertrag, doch die Aktie reagiert bereits deutlich positiv.Die NATO hat Saab als bevorzugten Anbieter für ihre künftige Generation luftgestützter Frühwarn- und Kontrollsysteme ausgewählt. Das gab NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf dem NATO-Gipfel in Ankara bekannt. Demnach sollen nun formelle Verhandlungen über die Beschaffung von bis zu zehn GlobalEye-Systemen aufgenommen werden. Ein verbindlicher Auftrag liegt allerdings noch nicht vor. Saab betonte, dass bislang weder ein Vertrag unterzeichnet noch eine Bestellung eingegangen sei. An der Börse wurde die Nachricht jedoch bereits positiv aufgenommen. Die …
Enthaltene Werte: SE0021921269Den vollständigen Artikel lesen
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