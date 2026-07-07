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Die Krypto News der vergangenen Tage erzählen von einer Wende, die viele Anleger nicht kommen sahen. Bitcoin-ETFs beendeten am 2. Juli eine zehntägige Abflussserie mit 221 Millionen Dollar an frischen Zuflüssen, und TRON setzte am 3. Juli quantensichere Signaturen im Testnetz ein. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt weiter extreme Angst, obwohl die größten Wallets 270.000 BTC in nur zwei Wochen kauften. Ist diese Erholung der Beginn eines neuen Aufwärtstrends, oder verschwindet der Impuls genauso schnell wie er kam?

Krypto News zwischen ETF-Wende und TRONs Vorstoß in die Quantensicherheit

Die wichtigsten Krypto News dieser Woche begannen am 2. Juli, als Bitcoin-ETFs ihre längste Abflussphase des Jahres 2026 durchbrachen. Die 221,7 Millionen Dollar an Zuflüssen kamen einen Tag nach schwachen Juni-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000. Bitcoin sprang daraufhin von unter 58.000 auf über 63.000 Dollar, wie wallstreet-online berichtete. Fidelitys FBTC führte die Zuflüsse mit 166 Millionen Dollar an, während ARKB 91,8 Millionen Dollar beisteuerte. Im gesamten Juni hatten die ETFs Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar verbucht, den schlimmsten Monat seit Einführung der Produkte.

Wale kauften parallel 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar in nur zwei Wochen. TRON setzte am 3. Juli quantensichere Signaturen auf seinem Nile-Testnetz ein, ein Schritt, der das Netzwerk zu einer der ersten großen Blockchains machen könnte, die gegen künftige Quantencomputer geschützt ist, wie BTC-ECHO berichtete. TRX notiert bei rund 0,32 Dollar und belegt mit einem Marktwert von etwa 30 Milliarden Dollar Platz acht. Tron Inc. kauft weiter zu Marktpreisen und hält inzwischen über 703 Millionen TRX im Firmentresor. Im Juni erreichte das Netzwerk mit 3,93 Millionen aktiven Adressen an einem einzigen Tag einen neuen Rekord.

Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt weiter extreme Angst, obwohl BTC in vier Tagen über acht Prozent zulegte. TRON hält mehr als 55 Milliarden Dollar an Stablecoins und wickelt jedes Quartal Transfers im Billionenbereich ab. Das FOMC-Treffen am 28. Juli und die Rückkehr des Senats am 13. Juli könnten die nächsten Impulse für die Krypto News liefern. Changelly prognostiziert für TRX im dritten Quartal eine Spanne von 0,33 bis 0,36 Dollar, was selbst im besten Fall nur rund 12 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Genau diese begrenzten Renditechancen bei hoher Marktkapitalisierung lenken die Aufmerksamkeit auf Projekte, deren Börsenstart noch bevorsteht.

Pepeto baut eine Handelsplattform ohne hohe Gebühren und sammelt Millionen im Presale

Während die Krypto News zeigen, dass große Blockchains mit Milliardenbewertungen nur einstellige Renditen bieten, hat ein Presale-Projekt während des Markteinbruchs kontinuierlich neues Kapital angezogen. Pepeto ist ein Projekt, das in diesem Monat großes Interesse im Meme-Coin-Sektor geweckt hat. Während des breiten Ausverkaufs zog der Presale weiter neue Wallets an, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, und gab frühen Käufern einen Einstieg, den das Listing dauerhaft ersetzen wird.

Der wichtigste Faktor hinter diesem Interesse ist PepetoSwap, die Token-Handelsplattform innerhalb des Netzwerks, auf der Nutzer Meme-Coins direkt handeln und die hohen Kosten umgehen, die auf externen Plattformen die Gewinne auffressen. PepetoSwap gibt Haltern die Geschwindigkeit und Kontrolle, um auf Kursbewegungen sofort zu reagieren, statt auf die Abwicklung durch Drittplattformen zu warten. Das Netzwerk enthält einen Risikobewertungs-Scanner, der Tokens auf Gefahrensignale prüft, bevor Halter Kapital einsetzen, und damit aus dem Rauschen des Marktes eine klare Einschätzung macht, die echtes Geld spart.

Das vollständige Netzwerk öffnet sich nur für Wallets, die den PEPETO-Token halten. In den Presale sind bislang Mittel in Höhe von über 10 Millionen Dollar geflossen. Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat vor dem Presale-Start eine vollständige Analyse des Smart-Contract-Codes durchgeführt und bestätigt, dass keine kritischen Schwachstellen vorliegen, was dem Projekt eine extern verifizierte Sicherheitsgrundlage gibt. Der Supply umfasst 420 Billionen Token, zugeschnitten auf den Meme-Coin-Markt.

Jeder, der die Krypto News verfolgt, findet auf der offiziellen Pepeto-Website die Details zu jedem Tool und jeder Kennzahl hinter dem Projekt. Der Presale bleibt geöffnet, doch das Listing rückt täglich näher, und der aktuelle Einstiegspreis wird mit dem Börsenstart durch den öffentlichen Marktpreis abgelöst. Das stetig fließende Kapital zeigt, dass die Handelsplattform hinter dem Projekt den Unterschied zwischen funktionierendem Produkt und leerer Ankündigung macht.

Fazit

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass ETF-Zuflüsse zurückkehren und die Angst langsam nachlässt, doch die Renditen bei Tokens mit Milliardenbewertung bleiben begrenzt. TRX steht bei 0,32 Dollar mit einem Marktwert von 30 Milliarden Dollar, und selbst eine Erholung auf 0,36 Dollar bringt nur 12 Prozent. In den Pepeto-Presale sind während des Markteinbruchs über 10 Millionen Dollar geflossen, und SolidProof hat den Code vor dem Start einer unabhängigen Prüfung unterzogen. Das Listing nähert sich, und der aktuelle Preis wird danach nicht mehr existieren. Die vollständige Übersicht steht auf der offiziellen Pepeto-Website bereit für jeden, der die Krypto News verfolgt.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Bitcoin-ETFs beendeten am 2. Juli eine zehntägige Abflussserie mit 221 Millionen Dollar an Zuflüssen, und TRON testete quantensichere Signaturen auf seinem Nile-Testnetz. Wale kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar in zwei Wochen.

Warum fällt Pepeto in den aktuellen Krypto News auf?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale gesammelt und bietet mit PepetoSwap eine gebührenfreie Handelsplattform für Meme-Coins. SolidProof hat den gesamten Code auditiert, und das Listing steht bevor. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com (https://pepetocoin.com).