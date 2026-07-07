München (ots) -BY verdoppelt Jahresüberschuss auf 9,2 Mio. Euro / BA steigert Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro / Laufende Beiträge der Versicherungsgesellschaften steigen auf 566,7 Mio. Euro / Laufende Beiträge im Lebensversicherungsgeschäft wachsen mit 7,9 Prozent deutlich stärker als der Markt / Kapitalbasis der Muttergesellschaft erreicht Rekordwert von 284,2 Mio. EuroDie Versicherungsgruppe die Bayerische hat das Geschäftsjahr 2025 mit deutlichen Fortschritten bei Ertragskraft, Eigenkapital und operativer Steuerung abgeschlossen. Besonders prägend waren der Gewinnsprung der Muttergesellschaft BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G., die deutliche Ergebnisverbesserung des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie die gestiegene Kapitalbasis der Muttergesellschaft.Auch die laufenden Beiträge entwickelten sich positiv: Die laufenden Beiträge der Versicherungsgesellschaften der Bayerischen stiegen 2025 insgesamt auf 566,7 Mio. Euro nach 526,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent. Im Lebensversicherungsgeschäft legten die laufenden Beiträge um 7,9 Prozent zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als der vom GDV ausgewiesene Markttrend. Im deutschen Lebensversicherungsmarkt stiegen die laufenden Beiträge 2025 lediglich um 0,1 Prozent.Die gebuchten Beiträge der Gruppe beliefen sich 2025 auf 804,9 Mio. Euro. Die Entwicklung ist wesentlich durch die bewusste Normalisierung des Einmalbeitragsgeschäfts geprägt. Strategisch lag der Fokus 2025 stärker auf laufenden Beiträgen, Beitragsqualität, Ergebnisverbesserung und Kapitalstärkung als auf kurzfristigem Beitragsvolumen.Konzernmutter BY: Jahresüberschuss verdoppelt, Kapitalbasis auf RekordniveauDie Konzernmutter BY erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 9,2 Mio. Euro nach 4,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital der Konzernmutter erhöhte sich auf 195,2 Mio. Euro. Die Kapitalbasis insgesamt erreichte mit 284,2 Mio. Euro einen neuen Rekordwert.Auch das Neugeschäft entwickelte sich deutlich positiv. Die Beitragssumme im Neugeschäft hat sich mit 1.217,8 Mio. Euro nach 623,8 Mio. Euro im Vorjahr nahezu verdoppelt. Die laufenden Beiträge der BY stiegen um 29,8 Prozent auf 69,1 Mio. Euro. Der Vertragsbestand im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft stieg auf 122.000 Verträge nach 110.000 Verträgen im Vorjahr.Die Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der bereits 2024 eingeleiteten Refokussierung des Geschäfts. Nach dem außergewöhnlichen Einmalbeitragseffekt des Vorjahres lag der Schwerpunkt 2025 bewusst auf tragfähigem Neugeschäft, laufender Beitragsentwicklung und einer weiteren Stärkung der Substanz."Die BY hat 2025 bewusst Beitragsqualität vor kurzfristiges Volumen gestellt. Entscheidend ist für uns nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Geschäft, das langfristig trägt. Die nahezu verdoppelte Beitragssumme im Neugeschäft, der deutlich höhere Jahresüberschuss und die gestärkte Kapitalbasis zeigen: Die Gesellschaft gewinnt weiter an Substanz", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.Komposittochter BA: Ergebnis deutlich verbessert, Combined Ratio bei 90,5 ProzentDer Kompositversicherer BA steigerte sein Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro. Die Combined Ratio brutto sank infolge konsequenter Portfoliosteuerung und eines günstigen Schadenumfelds auf 90,5 Prozent. Gleichzeitig wuchsen die gebuchten Beiträge um rund 7 Prozent auf 251 Mio. Euro. Damit entwickelte sich das Beitragswachstum in etwa auf dem Niveau des Schaden- und Unfallversicherungsmarkts. Die BA hat damit Profitabilität und Wachstum gleichermaßen verbessert.Strategisch setzt die BA auf selektives, profitables Wachstum und zielgruppenspezifische Lösungen. Das Produkt PrimeHome samt Präventionsstrategie wird am Markt bereits sehr gut angenommen."Die BA hat ihre operative Ertragskraft deutlich verbessert und gleichzeitig Wachstum erzielt. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit an Portfolio, Prozessen und Steuerung. Eine Combined Ratio von 90,5 Prozent zeigt, dass unser Kompositgeschäft heute deutlich robuster aufgestellt ist", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.Lebentochter BL: Höhere Beiträge, stärkere Kapitalbasis, planmäßiger Umbau des VorsorgegeschäftsDie BL die Bayerische Lebensversicherung AG steht 2025 für den planmäßigen Umbau des Lebensversicherungsgeschäfts. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen auf 420,9 Mio. Euro nach 408,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Vertragsbestand lag weiterhin bei rund 239.000 Verträgen. Das Eigenkapital erhöhte sich deutlich auf 113,2 Mio. Euro nach 93,2 Mio. Euro.Die Beitragssumme im Neugeschäft lag bei 1.072,6 Mio. Euro nach 1.223,3 Mio. Euro im Vorjahr. Die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko der Versicherungsnehmer stiegen auf 1.088,0 Mio. Euro nach 1.066,3 Mio. Euro.Die Entwicklung ist vor dem Hintergrund des veränderten strategischen Fokus zu sehen. Die BL ist heute stärker auf Altersvorsorge, fondsgebundene Vorsorge und die Steuerung bestehender Verpflichtungen ausgerichtet. Das biometrische Geschäft, insbesondere die Berufsunfähigkeitsversicherung, liegt bei der Muttergesellschaft BY und weist eine andere Ergebnislogik auf als kapitalmarktnahe Altersvorsorgeprodukte. Im Mittelpunkt stehen damit die klare Fokussierung auf moderne Vorsorgelösungen, die Stärkung der Kapitalbasis und eine langfristig tragfähige Aufstellung der Gesellschaft."Die BL ist die Werkbank der neuen Vorsorge. Hier geht es darum, Bestand solide zu steuern, Neugeschäft gezielt auszurichten, Kapitalmarktentwicklungen zu verarbeiten und das Vorsorgegeschäft Schritt für Schritt auf langfristig tragfähige Lösungen auszurichten", sagt Dr. Herbert Schneidemann.Assekurata bestätigt gestärkte Kapital- und SicherheitslageDie aktuellen Assekurata-Bewertungen bestätigen die gestärkte Kapital- und Sicherheitslage der Gesellschaften. Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG wurde erneut mit "A" und stabilem Ausblick bewertet. Bei der BL die Bayerische Lebensversicherung AG wurde die Sicherheitslage erneut als "exzellent" eingestuft. Die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. verbesserte ihre Sicherheitslage ebenfalls auf "exzellent".Die Bewertungen stützen damit zentrale Botschaften des Geschäftsjahres 2025: Die Muttergesellschaft BY hat ihre Kapitalbasis deutlich ausgebaut, die BA ihre operative Ertragskraft sichtbar verbessert und die BL ihre Sicherheitslage auf sehr hohem Niveau gehalten. Ergänzend wurde auch das Nachhaltigkeitsrating der Bayerischen erneut mit "AA" und damit als "sehr gut" bestätigt.Vertriebsbasis deutlich ausgebautAuch die Zahl der direkt an die Bayerische angebundenen Beraterinnen und Berater ist 2025 deutlich gestiegen. Gemeinsam mit dem Exklusivvertrieb und den bei der Tochtergesellschaft compexx Finanz AG angebundenen Versicherungs- und Vorsorgefachleuten umfasst das direkte Partnernetz aktuell mehr als 1.400 Partnerinnen und Partner."Persönliche Beratung wird gerade in Zeiten staatlicher Reformen und zunehmender Unsicherheit weiter an Bedeutung gewinnen. Unsere Aufgabe ist es, diese Beratung mit digitalen Prozessen, KI-gestützter Unterstützung und konkreten Vorsorge- und Präventionslösungen zu stärken. Genau darin sehen wir einen wichtigen Wachstumstreiber für die kommenden Jahre", ergänzt Martin Gräfer.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio. Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6309680