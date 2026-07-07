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learnd SE wird in AnchorCore SE umbenannt



07.07.2026 / 11:50 CET/CEST

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UNTERNEHMENSNACHRICHT Luxemburg, 7. Juli 2026 learnd SE wird in AnchorCore SE umbenannt Die börsennotierte Holdinggesellschaft erhält im Zuge des 2025 abgeschlossenen Management-Buy-outs einen neuen Namen; Notierung und ISIN bleiben unverändert. Die AnchorCore SE (ISIN LU2358378979, Ticker LRND) teilt mit, dass die Gesellschaft, die zuvor als learnd SE notiert war, ihren Namen in AnchorCore SE geändert hat. Die Umbenennung erfolgt im Anschluss an den 2025 abgeschlossenen Management-Buy-out des operativen Geschäfts, in dessen Rahmen die Marke "learnd" bei der operativen Gruppe verbleibt. Die Änderung betrifft ausschließlich den Namen der Gesellschaft. Die Notierung im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und die ISIN (LU2358378979) bleiben unverändert; der Ticker (LRND) bleibt zunächst unverändert. Aktionäre müssen nicht tätig werden. Die AnchorCore SE hält weiterhin eine Beteiligung von 49,5 % an der learnd UK and Ireland Group. Die AnchorCore SE wird Aktionäre und weitere Stakeholder über Entwicklungen ihres Investments weiterhin über ihre News-Seite und die regelmäßige Berichterstattung informieren. Über die AnchorCore SE Die AnchorCore SE mit Sitz in Luxemburg ist eine europäische Investmentholding, die im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist (ISIN LU2358378979, Ticker LRND). Über ihre 49,5%-Beteiligung an der learnd UK and Ireland Group adressiert die Gesellschaft den wachsenden Markt für intelligentes, energieeffizientes Gebäudemanagement im Vereinigten Königreich und in Irland. Weitere Informationen unter www.anchorcore.com. Kontakt AnchorCore SE · 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Investor Relations: ir@anchorcore.com · +49 201 79989858 · www.anchorcore.com/news



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