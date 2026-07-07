Hamburg (ots) -Effizient und strukturiert: So können Sie Pressemitteilungen mit KI professionell erstellenPressemitteilungen müssen präzise, verständlich und anschlussfähig für Redaktionen sein - und gleichzeitig Ihre Corporate Language widerspiegeln. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, erläutert in diesem Webinar, wie Sie KI-Tools wie CustomGPTs oder Claude Projects gezielt einsetzen, um schneller zu strukturierten, qualitativ hochwertigen Pressetexten zu gelangenPersonalisierte KI-Assistenten erstellen und effizient einsetzenModerne Kommunikationsarbeit profitiert erheblich von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz - wenn Sie die Werkzeuge bewusst und zielgerichtet einsetzen. In dieser Schulung vermittelt Ann-Marie Utz, wie Sie mit angepassten KI-Systemen schneller zu besseren Pressetexten kommen und dabei Ihren Stil und Ihre Standards beibehalten.Sie lernen, wie Sie CustomGPTs, Gems, Claude Projects und andere personalisierte KI-Assistenten optimal nutzen und ihre Grenzen erkennen. Sie erfahren, wie Sie personalisierte KI-Assistenten so konfigurieren, dass Stil, Tonalität und strategische Botschaften konsistent bleiben. Und durch die praxisnahen Beispiele entwickeln Sie ein Gefühl dafür, wie Sie die Methoden in Ihre eigenen Arbeitsprozesse integrieren können.Programm:- Custom-Chatbots einrichten: Wie Sie KI-Tools auf Ihren Schreibstil, Ihre Zielgruppen und Corporate Language trainieren- Strukturierte Texterstellung: Von der ersten Idee über die Gliederung bis zur fertigen Pressemitteilung mit KI-Unterstützung- Stil und Tonalität kontrollieren: Wie Sie der KI beibringen, in Ihrer Sprache zu schreiben - ohne Floskeln und Phrasen- Fakten-Integration: Komplexe Informationen verständlich aufbereiten und dabei journalistische Standards einhalten- Qualitätskontrolle: Wie Sie KI-generierte Texte systematisch überprüfen und finalisierenAlle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen.Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.Dieses Webinar richtet sich an Presse-Verantwortliche in Unternehmen, Verbänden, Organisationen und PR-Agenturen, die KI zielgerichtet einsetzen möchten.Grundlegende Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Webinar den vollen Nutzen ziehen zu können.Unsere Expertin Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, flankiert dieses Webinar.Key Facts- Termin: Donnerstag, 17. September 2026 von 10:30 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.- Zur Anmeldung- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 40 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6309730