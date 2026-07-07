Diese soll über 75 Mio. Aktien gehen. Die Erlöse will man nach eigenen Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, nennt aber ausdrücklich Eigenkapitaleinlagen im Rahmen der im April 2026 neu verhandelten Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium als einen Verwendungszweck. Die Anleger feiern das nicht gerade - die Aktie rutscht in die roten Zahlen. Und das, wo gerade erst die Lieferprognose für 2026 angehoben worden war...
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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