Berlin (ots) -rbb 88.8 schärft sein Profil on air - unterhaltsam, direkt und noch näher an der Stadt und den Menschen. Unter dem Claim "Deine Hits. Dein Berlin." positioniert sich die Popwelle des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) neu: mit Musik, die Generationen verbindet, und einem Programm, das künftig noch stärker an den Alltag der Berliner:innen anschließt, als verlässliche Stimme für die Hauptstadt.rbb 88.8-Programmchefin Karen Schmied: "Wir sind ein Sender, der Berlin wirklich fühlt - nah dran, mittendrin und mit der Musik, die das Leben hier begleitet. Wir bleiben das vertraute 'Radio-Wohnzimmer' mit den bekannten Stimmen, gleichzeitig entwickeln wir unser Programm im Sinne der Hörerinnen und Hörer weiter: Wir verbinden die Hits der 80er bis heute - Songs, die viele mit wichtigen Momenten ihres Lebens verknüpfen. Dazu liefern wir verlässliche, unterhaltsam aufbereitete Informationen aus Berlin."Neue Schwerpunkte setzen die Sendungen "Hallo Berlin" werktags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Drivetime sowie "Guten Abend Berlin" von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Mit den Hörer:innen ist rbb 88.8 ab sofort per Du. Die breiter aufgestellte Musikauswahl wird durch ein neues Sounddesign ergänzt.rbb 88.8-Musikchef Holger Lachmann: "Musik wird heute anders wahrgenommen - über Streaming, soziale Medien, Filme und Serien erleben auch ältere Hits ein Comeback. Deshalb zählen bei uns nun stärker Klang und Gefühl als das Erscheinungsjahr. Ein Hit ist ein Hit - wenn er passt. rbb 88.8 steht für Lieblingshits von früher und die besten Songs von heute."Neuerungen im Programm ab 1. Juli 2026Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz starten auch weiterhin von 5.00 bis 10.00 Uhr mit "Guten Morgen Berlin" in den Tag. Von 10.00 bis 14.00 Uhr folgt "Deine Hits. Dein Berlin." mit Anni Friedrich oder Nadine Kallenbach - mit Lieblingssongs, Pop-Themen und Tipps für die Stadt. Die neue Drivetime "Hallo Berlin" mit Alexander Schurig begleitet die Menschen von 14.00 bis 17.30 Uhr kompakt und aktuell in den Feierabend. Ab 17.30 bis 20.00 Uhr gibt es mit Ingo Hoppe in "Guten Abend Berlin" die wichtigsten Themen des Tages, Gespräche mit Gästen und Raum für Meinungen.rbb 88.8-Redaktionsleiterin Momo Faltlhauser: "Unsere Reporter:innen sind täglich in den Kiezen unterwegs und berichten über Themen, die Berlin wirklich bewegen. Unser Nachrichtenüberblick 'Berlin Kompakt' bringt die wichtigsten Berlin-Themen auf den Punkt. Aus einem 'Wir wünschen Ihnen' wird ein 'Wir wünschen euch', das passt zu unserem neuen Sound. Und bei uns kann jede und jeder mitreden und Teil des Programms sein. rbb 88.8 ist und bleibt ein Sender, mit dem man Spaß hat."Speziell kuratierte Musikstrecken bleiben, beginnen aber bereits um 20.00 Uhr. Neu dabei ist montags "Pop-Smoothies" mit Heiner Knapp und dienstags "Dein Jahr" u.a. mit Josi Lass. Im Anschluss an die jeweiligen Musiksendungen von rbb 88.8 läuft ab 22.00 Uhr "Pop - Die Abendshow".Der Tagesablauf von Montag bis Freitag im Überblick:5.00 - 10.00 Uhr: "Guten Morgen Berlin" mit Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz10.00 - 14.00 Uhr: "Deine Hits. Dein Berlin." mit Anni Friedrich oder Nadine Kallenbach14.00 - 17.30 Uhr: "Hallo Berlin" mit Alexander Schurig17.30 - 20.00 Uhr: "Guten Abend Berlin" mit Ingo Hope20.00 - 22.00 Uhr: Musikspezial22.00 - 24.00 Uhr: "Pop - Die Abendshow"00.00 - 05.00 Uhr: "ARD-Popnacht"Die Musiksendungen (20.00 - 22.00 Uhr):Montag: "Pop-Smoothies" mit Heiner KnappDienstag: "Dein Jahr" u.a. mit Josi LassMittwoch: "Made in Germany" mit Heiner KnappDonnerstag: "Lass rocken" mit Josi Lass oder Momo FaltlhauserFreitag: "Feierabend in Berlin" mit Sven BlümelDie Sendungsübersicht für das Wochenende finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2026/20260707-deine-hits-dein-berlin-neuausrichtung-der-radiowelle-rbb-88.html). Weitere Infos gibt es auf der Webseite von rbb 88.8 (https://www.rbb888.de/).Pressekontakt:rbb KommunikationUlrike HerrTel. 030 / 97993-12115ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6309761